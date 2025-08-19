LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arriba, las instalaciones de La Estrella ayer. A la izquierda, el Calasancio entrenando en el Mundial'82. Juan Marín
Fútbol

Pradoviejo y La Estrella, a punto para las obras

El Ayuntamiento de Logroño tiene previsto «el comienzo inminente» de las actuaciones sobre cuatro de los campos de fútbol municipales en estas dos instalaciones y en La Ribera

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Martes, 19 de agosto 2025, 07:53

Las principales referencias del fútbol capitalino hace ya unas semanas que se pusieron en marcha de cara al comienzo de la temporada. UD Logroñés, ... SD Logroñés y DUX Logroño llevan trabajando a lo largo de este caluroso agosto y los tres están inmersos en el proceso que combina entrenamientos preparatorios y partidos amistosos para llegar en la mejor forma posible al inicio de sus respectivas competiciones, en Segunda Federación los dos equipos masculinos, y en Primera F el conjunto vinotinto.

