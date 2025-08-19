Pradoviejo y La Estrella, a punto para las obras

Las principales referencias del fútbol capitalino hace ya unas semanas que se pusieron en marcha de cara al comienzo de la temporada. UD Logroñés, ... SD Logroñés y DUX Logroño llevan trabajando a lo largo de este caluroso agosto y los tres están inmersos en el proceso que combina entrenamientos preparatorios y partidos amistosos para llegar en la mejor forma posible al inicio de sus respectivas competiciones, en Segunda Federación los dos equipos masculinos, y en Primera F el conjunto vinotinto.

Sin embargo, el grueso del balompié logroñés lo componen las decenas de equipos aficionados que alimentan las ligas regionales (Tercera riojana, Preferente), las categorías inferiores y los Juegos Deportivos de La Rioja. Y son esos clubes los que se ponen en marcha algo más tarde que SDL, UDL o DUX, con agosto ya bien avanzado. Son los que llenan de vida y dan sentido a las instalaciones municipales, que cada vez parecen quedarse más cortas para acoger y dar cobertura a entidades y futbolistas durante la temporada.

Los problemas para satisfacer las necesidades de las entidades futbolísticas en lo que a terrenos de juego se refiere aumentan si, además, el Consistorio capitalino afronta obras, incómodas pero necesarias en algunas de sus instalaciones emblemáticas como Pradoviejo, La Estrella y La Ribera.

Los clubes ya conocían desde finales de mayo la adjudicación de las obras de renovación de cuatro campos de fútbol municipales (dos en Pradoviejo y uno en los otros dos recintos) y aquellos que entrenan en ellos tuvieron que hacerse a la idea de que iban a tener que planificar la pretemporada sabiendo que no iban a poder hacer uso de ellos y deberían empezar en otras instalaciones de la ciudad. De hecho, ayer, el Calasancio, una de las entidades afectadas, abría su pretemporada en el Mundial'82 en lugar de su habitual territorio, La Estrella.

Todavía no han empezado las actuaciones, pero desde el Ayuntamiento aseguran que «el comienzo de las obras es inminente». Es decir, es seguro que será en los próximo días cuando se pongan en marcha el proceso de renovación de los campos 3 y 4 de Pradoviejo y los dos de las barriadas logroñesas.

Según se anunció en su momento, el objetivo era sustituir la superficie actual por un nuevo césped artificial de última generación que deberá colocarse sobre las bases existentes de los campos anteriores. La nueva superficie cumple con los estándares que exige la normativa vigente sobre este tipo de terrenos de juego de categoría FIFA Quality, bajo la norma UNE-EN 15330-1 y el Reglamento 2023/2055 de la Unión Europea que persigue la reducción del uso de micro-plásticos. La mejora afecta también a las instalaciones que dan servicio a los campos, como el saneamiento y el riego.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno Local aprobó un presupuesto base de licitación de 1.150.000 euros repartido en tres lotes. El primero de ellos, con un coste total de 597.396,36 euros, está destinado los campos 3 y 4 de Pradoviejo. El segundo se eleva a los 283.414,31 euros y está destinado al campo de La Estrella. Mientras que la tercera partida alcanza la cifra de 269.188,76 euros para La Ribera.