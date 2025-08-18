LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Padrón. CD Tenerife

Muere Juan Padrón, exvicepresidente de la FEF, a los 89 años

El canario jugó durante once temporadas en el Tenerife y formó parte de importantes comisiones de la UEFA y de la FIFA

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:15

Juan Padrón, histórico dirigente del fútbol canario y de la federación española, donde ocupó durante varios años un lugar destacado, ha fallecido este lunes a los 89 años. Además, fue jugador del Tenerife durante once temporadas, formando parte de la plantilla que logró el primer ascenso a Primera, en 1961.

Nacido en San Cristóbal de La Laguna (1936), Padrón fue vicepresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) durante varios años en los que ocupó un cargo relevante, siempre de la mano de Ángel María Villar. También llegó a presidir la Federación Tinerfeña de Fútbol (FTF) a lo largo de varios mandatos.

De la mano de Villar, asaltó la FEF en 1984, lo que llevó a Padrón a formar parte de la Comisión de Finanzas de la UEFA y de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA.

Las muestras de pesar de clubes, dirigentes y figuras relevantes del mundo del deporte se han ido sucediendo tras conocerse la noticia. La FEF ha mostrado su pésame a través de una nota oficial en sus medios: «La familia del fútbol español desea transmitir sus más sentidas condolencias por la pérdida de Juan Padrón Morales, histórico futbolista y dirigente de nuestro deporte que ocupó la presidencia de la Federación Canaria de Fútbol y la vicepresidencia de la FEF, además de ejercer como directivo de UEFA y FIFA. Padrón nos ha dejado este lunes en su querida Tenerife a la edad de 89 años. Descanse en paz», señala.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio forestal declarado en las Peñas de Viguera
  2. 2 Detenido un joven de 27 años por apuñalar a otro en la calle Vitoria de Logroño
  3. 3

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  4. 4

    En la trastienda del tiempo
  5. 5 El más antiguo de Logroño
  6. 6 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  7. 7 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
  8. 8 Detenidas cuatro personas, dos de ellas portaban un arma blanca, en el dispositivo de control nocturno en Logroño
  9. 9

    La Rioja despide la ola de calor con máximas de 41,2 grados
  10. 10 Trasladadas tres personas al San Pedro por inhalación de humo tras un incendio en Castañares de Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Muere Juan Padrón, exvicepresidente de la FEF, a los 89 años

Muere Juan Padrón, exvicepresidente de la FEF, a los 89 años