Primera Zidane: «Dejad de decir que no cuento con Vinícius» Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa. / Afp El técnico francés sacó las uñas al cuestionarle los pocos minutos del brasileño: «Tiene la máxima confianza de su entrenador que soy yo» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 13 septiembre 2019, 11:28

Zinedine Zidane se mostró tranquilo y sonriente en la previa del partido ante el Levante. El técnico francés sabe de la importancia de sumar los tres puntos ante el conjunto granota para intentar recortar distancia ante el líder, el Atlético. «Sabemos la situación, perdimos puntos, pero esto acaba de empezar», reconoció el galo. «Sabemos que todos los partidos van a ser importantes, sabemos la importancia de sumar y si nosotros hacemos el máximo en el campo vamos a tener muchas posibilidades de sumar los tres puntos», analizó.

«Vinícius tiene 18 años y es el futuro del Madrid, segurísimo, pero cada cosa lleva su tiempo»

Sí sacó las uñas cuando se le planteo si Vinícius, la mejor noticia del Real Madrid en el tramo final de la pasada temporada, cuenta con la confianza de Zidane este año. «No tiene confianza de qué, tiene la máxima confianza de su entrenador que soy yo», dijo serio. «Tengo 23 jugadores y tengo que contar con todos. Vinícius tiene 18 años y es el futuro del Madrid, segurísimo. Pero cada cosa lleva su tiempo y está en un proceso de hacer las cosas bien», señaló. «A veces no va a jugar, claro, porque va a jugar otro. Empiezan once. Dejad de decir que no cuento con él», sentenció.

La lesión de Modric

Con el que no podrá contar el técnico para el duelo ante el Levante es Luka Modric. «No estuve allí con él, cada uno intenta hacer lo mejor para el jugador. Luka ha tenido dos partidos en tres días y ahora no podemos pensar más en eso. Está lesionado y no va a poder jugar mañana», se mostró resignado ante la ausencia del croata. Sí lamentó el poco tiempo que tienen los equipos para preparar los partidos tras un parón de selecciones. «Es complicado y punto, sabemos la situación, no estamos cómodos pero es lo que hay», dijo antes de lamentar que haya «tres jugadores que sólo van a hacer un entrenamiento».

Siempre optimista, Zidane quiso ver el lado positivo con la recuperación de varios futbolistas para este tramo complicado que viene en las próximas semanas. «En el fútbol hay cosas negativas y positivos, perdemos a Luka pero también hay jugadores aquí, la plantilla es esta y somos muchos jugadores. Cada uno va a tener oportunidad de aportar algo al equipo», señaló.

Muchas lesiones

Además, quiso restarle importancia a la cantidad de lesiones que ha sufrido el Real Madrid en el inicio de temporada. «Todos los clubes tienen problemas, sobre todo al inicio de la temporada», reconoció. «Nosotros tenemos muchos jugadores internacionales, que no paran nunca. Confío en la gente que trabaja aquí porque son los mejores. Espero que después de Luka no tengamos más lesionados, pero puede tocar de vez en cuando», dijo confiante.

«Gareth Bale es un jugador con una calidad impresionante, cuando pasó lo que pasó este verano todo el mundo sabía la situación»

Uno de los que ha sido protagonista en este arranque de temporada, a pesar de todo lo que se habló de él en la pretemporada es Gareth Bale. El galés no podrá estar ante el Levante tras su expulsión en Villarreal, pero Zidane quiso hacerlo un guiño. «Es un jugador con una calidad impresionante, cuando pasó lo que pasó este verano todo el mundo sabía la situación, ahora está aquí y yo estoy contento, Gareth está contento y la afición también», zanjó. El francés aseguró que «todos los jugadores que estén aquí son los mejores». «Tengo 23 jugadores de campo y voy a contar con todos, Gareth es uno de ellos. No voy a contar con 11 o 12 porque es mi filosofía, tenemos muchos partidos y queremos dar el máximo cada día», añadió.

Por último habló sobre lo que ha cambiado en el equipo con respecto a la pasada campaña. «Lo que ha cambiado es que han llegado cinco jugadores aquí, cada día trabajamos para hacer las cosas bien y estoy convencido de que vamos a hacer cosas buenas», señaló. Además, al ser preguntado en qué mejora la plantilla con Alphonse Areola y sin Keylor Navas, Zidane fue esquivo: «Lo importante es que tenemos este equipo y le deseo a Keylor lo mejor y también a Areola».