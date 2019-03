Jornada 29 Zidane muestra su predilección por Pogba 01:04 Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa. / Foto: Juanjo Martín (Efe) | Vídeo: Atlas El entrenador del Real Madrid se deshace en elogios hacia el centrocampista del Manchester United: «¿Por qué no va a venir al Madrid?» ÓSCAR BELLOT Madrid Sábado, 30 marzo 2019, 18:05

Zinedine Zidane no es amigo de explayarse en las ruedas de prensa sobre futbolistas que no están a sus órdenes, pero este sábado hizo una excepción con uno de ellos. «Me gusta mucho Pogba, no es nuevo. Le conozco personalmente. Es un jugador diferente, aporta mucho y hay pocos jugadores que aporten tanto como él», dijo el técnico del Real Madrid sobre el medio del Manchester United, en la órbita del club blanco para la próxima temporada y que hace unos días dijo que para cualquiera sería un sueño pertenecer al conjunto de Chamartín y más aún con 'Zizou' en el banquillo. «Es un centrocampista que sabe defender, que sabe atacar. Sabe hacerlo todo en el campo», incidió el marsellés, que pese a insistir en que no forma parte de su plantilla, no pudo ocultar que le atrae la idea de tenerlo a su disposición algún día. «Después de su experiencia en el United, ¿por qué no va a venir al Madrid», apuntó en una distendida comparecencia la víspera del duelo que mantendrá su equipo con el Huesca en la vigesimonovena jornada de Liga.

No fue el de Pobga el único nombre vinculado al Real Madrid de la próxima campaña que salió a la palestra durante la intervención de Zidane. Al galo se le preguntó también por Kylian Mbappé días después de que 'L'Équipe' asegurase que Florentino Pérez estaba dispuesto a hacer una oferta de 280 millones por el delantero para convertirle en el pilar de su nuevo proyecto. Una cantidad astronómica que no le provoca mareos a Zidane. «Hoy en día no podemos decir que uno vale 100, 150, 300… Lo marcan los clubes. Cuando llegué al Madrid lo hice por 72 millones y dije que era una locura. Y mira adonde vamos», subrayó el preparador que, a diferencia de lo que hizo con Pogba, no entró en detalles sobre las virtudes del atacante. «Sabemos el jugador que es pero no es mi jugador. No voy a hablar por respeto a él, al PSG, a nuestro club y a mis jugadores», atajó.

El parón de selecciones ha convertido la actualidad del Real Madrid en un hervidero de especulaciones sobre el mercado, algo que no sorprende a Zidane. «Lo entiendo porque vosotros tenéis que hablar de algo», dijo cuando se le cuestionó sobre si le inquietaban los rumores y su posible efecto en la plantilla. Pero remarcó que su foco de interés es el tramo que resta de campaña. «Quedan diez partidos y eso es lo único que tenemos que pensar, acabar bien la temporada», manifestó el técnico, que enfatizó la necesidad de respetar tanto a sus jugadores, «que tienen contrato», como a los ajenos. «Y no significa que después no vaya a haber cambios. Te lo digo, con claridad», añadió en una muestra de que en su cabeza se gesta ya la remodelación del plantel de cara al próximo curso.

Ve a Varane «feliz, contento y metido»

El poder de seducción de Zidane será una de las armas que empleará el Real Madrid para atraer talento en verano. Pero el respeto que suscita entre sus futbolistas resultará también fundamental a la hora de retener a algunos baluartes de su primera etapa que comenzaban a barruntar un cambio de aires en su ausencia. Figuras como Marcelo o Isco han dado alguna que otra muestra de disconformidad con su situación, aunque el marsellés parece seguro del interés de todos ellos por prolongar su estancia en el Real Madrid. «Todos se quieren quedar en el Madrid. No tengo dudas, de ninguno», sostuvo el galo, que restó importancia a las informaciones que hablan de una posible salida de Varane al considerar que su ciclo vestido de blanco está agotado tras ganar cuatro Champions. «Aquí se habla mucho. La gente puede opinar, escribir y cada uno puede pensar. Lo único es lo que piensa el jugador y el jugador está muy bien aquí. Ocho años ya son los que está aquí, lo ha hecho fenomenal. No lo veo como se habla últimamente. Lo veo feliz, contento y metido, sobre todo, metido en lo que hace», comentó sobre el zaguero, al que él mismo reclutó cuando estaba dando sus primeros pasos en la élite y al que dejó fuera de la lista para el choque con el Huesca, al igual que a Modric, Kroos y Asensio.

«No voy a arriesgar con un jugador que tiene alguna molestia. Ahora es cuestión de días pero mañana Courtois no va a estar»

De cara al partido con el Huesca, descartó la presencia de Thibaut Courtois, que regresó con una tendinosis en el recto femoral derecho de su estancia con la selección belga. «No voy a arriesgar con un jugador que tiene alguna molestia. Ahora es cuestión de días pero mañana no va a estar», avanzó el francés, por lo que Keylor Navas se perfila como titular sin descartar a Luca Zidane, al que, como en la campaña 2017-2018, tiene intención de darle algún encuentro el preparador.