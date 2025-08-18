Xabi Alonso: «Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 18 de agosto 2025, 14:12 Comenta Compartir

Xabi Alonso marcó territorio antes de estrenarse este martes en la Liga al mando del Real Madrid midiéndose a Osasuna. Serio, elegante y, sobre todo, muy ilusionado con su puesta de largo como nuevo timonel de los blancos en el Santiago Bernabéu, el tolosarra analizó el estado en el que se encuentra su plantilla, afirmó que cuenta con todos los futbolistas a su disposición, se mostró como un perfecto hombre de club y mostró su esperanza en que las polémicas no se adueñen del escenario como en años anteriores. «Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros», expresó.

«Todos lo afrontamos expectantes, ilusionados, con ganas de empezar la temporada. Han sido dos semanas cortas, pero intensas y ya queremos pisar el Bernabéu. Queremos empezar bien. El primer partido siempre es importante», señaló Xabi Alonso sobre esa puesta de largo en la que tantas esperanzas tiene depositadas el madridismo tras un año aciago que ha provocado un cambio de guardia en el banquillo de Chamartín y la entrada de aire fresco en una plantilla a la que se han incorporado Trent Alexander-Arnold, Dean Hijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono.

El precoz talento argentino llegó hace apenas cuatro días, pero Xabi Alonso se mostró encantado con lo que ha visto del ex de River Plate. «La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad. Aún tenía 17 años y era un hombre con mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid. Se le nota esa madurez, esas ganas, esa calidad. Va a integrarse muy rápido en el equipo», dijo sobre el zurdo un técnico que podría darle la alternativa ya este martes. «Puede tener minutos mañana. Va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso. He visto que tiene esa garra y ese espíritu competitivo argentino. Es bueno en el último pase. Está a muy buen nivel», acotó sobre el '30'.

El duelo contra Osasuna le llega al Real Madrid con apenas dos semanas de preparación, aunque Xabi Alonso dejó claro que su equipo está listo para competir con cualquiera. «Vamos dando pasos. Es difícil medirlo. Seguro que todavía nos quedan unos cuantos por dar. Pero lo principal y las ideas fundamentales las introducimos ya en el Mundial de Clubes y estas dos semanas hemos incidido en ellas. La sensación es buena», argumentó el guipuzcoano, que aseguró contar con todos, entre ellos Rodrygo, uno de los nombres propios de las últimas semanas. «Rumores en verano hay de muchos jugadores. Le he visto bien a Rodrygo, cuento con todos y quiero que estén al cien por cien. Eso es lo que me preocupa ahora mismo y lo que me ocupa», aseveró.

Celebra Xabi Alonso poder contar con dos laterales derechos del calibre de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, la cual espera que repercuta en bien de su equipo. «Tengo claro que es una competencia buenísima. Y me encanta que tengamos en cada posición dos jugadores que puedan jugar. A veces tendré que repartir, pero tenemos todas las posiciones dobladas. Carva está cada vez más cerca de su nivel. Eso es muy bueno para el nivel de la plantilla. Tenemos muchos partidos», explicó el vasco en una comparecencia en la que cerró filas con el club en dos aspectos, la controvertida fecha del Real Madrid-Osasuna y el emplazamiento del Villarreal-Barça en Miami.

«Ahora ya es inamovible, pero nuestra petición, sobre todo por la salud de los jugadores, hubiese sido agradable recibir ese apoyo. No ha podido ser. Hemos tenido tan solo dos semanas y no hay excusas. El equipo puede competir mañana. El corazón y las ganas empujan más que las piernas», dijo respecto a la primera cuestión. «Estoy muy de acuerdo con el comunicado del club. Si se cambian las reglas debe ser por unanimidad de todos los participantes. Ahora no cabe», defendió sobre la segunda después de que el Real Madrid arremetiese contra una supuesta adulteración de la competición por ese proyecto en el que Javier Tebas ha puesto tanto empeño.

Sin promesas

No quiso hacer Xabi Alonso ningún tipo de promesa a la afición porque prefiere que los hechos hablen por sí mismos. «Yo soy más de hacer que de decir. Prometer antes de hacer no suele funcionar en el fútbol. Nosotros también tenemos muchas ganas y llevar esa energía al estadio y merecerlo. Por decirlo no va a pasar. Queremos empezar mañana a recorrer ese camino», manifestó el entrenador del Real Madrid, que incidió en la necesidad de que todos entiendan su mensaje sobre la necesidad de presionar de forma orquestada, incluyendo a Mbappé y a Vinicius.

«Es cuestión de que todas las líneas sean conscientes. Para los delanteros es importante que a las vueltas no se queden descolgados, pero también que cuando ataquemos la línea defensiva empuje. Queremos funcionar como equipo. Eso nos va a ayudar a que todas las distancias sean mejores, cuando defendemos y cuando atacamos. Hoy es muy importante ser conscientes de ellos. Creo que dimos un pase adelante en el Mundial. Es algo que tenemos muy presente y lo hemos estado trabajando», desgranó Xabi Alonso en una intervención en la que pasó de puntillas respecto al polémico arbitraje del Mallorca-Barcelona -«No me toca a mí estar comentando lo que pasa en otros partidos, pero sí que escuché lo que dijo Arrasate y él lo explicó muy bien», se limitó a señalar- y en la que se mostró comprensivo en relación con las preferencias futbolísticas de Mastantuono. «Yo puedo ver que tenga lógica que su jugador favorito sea Messi. Siendo argentino no es una sorpresa para mí», atajó.