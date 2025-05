El Real Madrid aparca el futuro y se agarra a un clavo ardiendo

Óscar Bellot Madrid Sábado, 3 de mayo 2025, 17:32 Comenta Compartir

Tras ver cómo se le escapaba primero la Champions y después la Copa del Rey, al Real Madrid no le queda más remedio que agarrarse a la Liga con la esperanza de salvar una temporada que ha puesto en serio peligro la continuidad de Carlo Ancelotti al frente del conjunto de Chamartín. Revalidar el título en el campeonato doméstico es lo único que podría conceder vida extra al técnico italiano, un objetivo que pasa por derrotar este domingo al Celta en el Santiago Bernabéu y vencer también la próxima semana al Barça en Montjuic para convertir de esa forma las tres últimas jornadas en un apretado sprint con los azulgranas. Sumar los seis puntos en las dos próximas fechas del torneo resulta imprescindible a fin de que los blancos conserven la ilusión de enderezar el curso y calmen una tormenta que tiene como epicentro a Carletto.

«Pensamos en el presente y en los próximos partidos. Podemos pelear la Liga y vamos a hacerlo hasta el último segundo del último partido pase lo que pase. Estamos focalizados en esto y no pensamos en otra cosa», aseguró el preparador de Reggiolo antes de afrontar un choque que viene marcado por los rumores que vinculan a Carletto con Brasil y a Xabi Alonso con el Real Madrid. «De mi futuro hablaré el día 25 y no antes», atajó el hombre de la ceja en una rueda de prensa en la que aclaró que independientemente de cuál sea el desenlace del culebrón, estará marcado por el respeto mutuo. «No se qué va a pasar. Cualquier cosa que sea, será una despedida fantástica. Tengo un montón de cariño al club y el club me muestra su cariño. Nunca tendré una discusión con el club. Nunca la he tenido y no la voy a tener el último día», argumentó.

Alejarse del ruido mediático que envuelve al acontecer diario del Real Madrid y poner el foco únicamente en el césped es el propósito de Ancelotti, que bastantes quebraderos de cabeza tiene a la hora de componer el once como para andar distrayéndose con otras cuestiones que indudablemente están sobre la mesa. La plaga de lesiones que asola Chamartín ha dejado bajo mínimos los efectivos que tiene a su disposición el transalpino, lo que convierte el once ante el Celta en un auténtico sudoku.

Ancelotti tiene en el dique seco a Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Rüdiger y Camavinga, bajas a las que se unió este sábado Rodrygo a causa de un resfriado que le provocó unas décimas de fiebre, lo que impedirá su presencia en un pleito que podía adquirir carácter plebiscitario para el atacante de Osasco tras su pobre actuación en la final de la Copa del Rey. Así las cosas, todo apunta a que el míster del Real Madrid volverá a retrasar a Tchouaméni al eje de la retaguardia para componer con Asencio una dupla de alto riesgo, puesto que el francés está apercibido de sanción y si ve otra amarilla se perdería el clásico del próximo domingo. En la misma situación se encuentran Lucas Vázquez y Ceballos, lo que les obligará a todos ellos a conducirse con mucho tiento para estar en Montjuic. Ante la plaga de lesiones, Carletto tuvo que recurrir a Jacobo Ramón y Yusi, zagueros del Castilla, y a Sergio Mestre, portero del Real Madrid C, para completar una convocatoria de 19 futbolistas.

Un partido con morbo

Enfrente aparecerá un Celta que se ha ganado el derecho a soñar con estar en Europa la próxima campaña. La contundente victoria que logró la semana pasada ante el Villarreal en Balaídos le sirvió al cuadro de Claudio Giráldez para reponerse de las dos derrotas consecutivas que encajó frente al Espanyol y el Barça e instalarse en la zona noble de la tabla.

Desde allí encara un desafío que provoca vértigo a tenor de la historia. Los celestes han caído las nueve últimas veces que se han medido en Liga al Real Madrid, un rival al que no vencen desde mayo de 2014, y llevan casi diecinueve años sin asaltar el Santiago Bernabéu en el campeonato, aunque sí lograron rendir el coliseo merengue en cuartos de final de la Copa del Rey 2016-17 y este año volvieron a poner en vilo a los locales en el torneo del KO en un partido que los blancos resolvieron en la prórroga con un doblete de Endrick y otro gol de Valverde, pero que estuvo marcado por la polémica.

El cuadro gallego reclamó un presunto penalti por derribo de Lunin a Swedberg que añade más picante arbitral a un encuentro que supondrá el reencuentro de Gil Manzano, objeto de escarnio por parte de Real Madrid Televisión, con el Santiago Bernabéu casi dos años después. «Confiamos en nuestro equipo, en que hay un juez que está para que las cosas sean lo más justas posible, sabiendo que es muy difícil arbitrar. No veo Real Madrid Televisión», capeó Giráldez, antiguo canterano de La Fábrica, antes de un partido que el Celta afronta sin complejos tras poner contra las cuerdas al Barça hace dos semanas gracias a un hat-trick' de un Borja Iglesias que llega con la escopeta cargada.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Asencio, Fran García, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.

Celta: Guaita, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Carreira, Fran Beltrán, Ilaix Moriba, Mingueza, Iago Aspas, Borja Iglesias y Swedberg.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).

Hora: 14:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar LaLiga.