Mbappé: «Tenía claro que acabaría en el Madrid, lo quería de todo corazón»

Kylian Mbappé abrió este domingo su corazón a Ana Pastor y expresó la felicidad que le embarga por haber cumplido al fin el sueño de su vida, jugar en el Real Madrid. «Desde pequeño tenía claro que acabaría aquí, lo quería de todo corazón», proclamó el crack de Bondy en la entrevista mantenida en el programa El Objetivo de laSexta, la primera que concede a un medio de comunicación español desde que se produjese su aterrizaje en el club de Chamartín en junio del año pasado. Un fichaje peleado durante siete años que estuvieron llenos de sinsabores, pero que ha acabado llenando de dicha al delantero. «Estoy feliz de estar aquí, en esta nueva etapa, en un nuevo país. Me lo paso bien en España. En mi cara se ve si soy feliz, y ahora lo soy mucho», insistió el astro.

«La gente es muy abierta, siento el cariño de ellos. La comida me gusta, el jamón sobre todo. Hablar español es un esfuerzo que creo que tengo que hacer cuando vengo a vivir a España. Ahora tengo un problema porque la gente me habla demasiado rápido. Lo aprendí en París, había muchos compañeros que lo hablaban. También Pochettino», reveló un futbolista que hizo gala de cercanía y humildad a lo largo de una entrevista en la que tuvo tiempo de hablar de numerosos asuntos.

Abundó en las razones que le llevaron a elegir al Real Madrid por encima de otros clubes que suspiraban por contar con sus servicios. «Vivo en un sueño todos los días por jugar aquí. Zidane era mi ídolo, empecé por él. Este club tiene un aura que los otros no tienen. Es el mejor del mundo. Desde que llegó Cristiano sigo todos los partidos, era mi otro ídolo. Tenía este sueño y ahora es una realidad», apuntó un jugador que se mostró muy agradecido por la paciencia que tuvo con él Florentino Pérez. «Cuando le dije que me quedaba en París también lo tuve de mi lado. Con mi familia se portó bien», recalcó el francés a lo largo del diálogo que mantuvo con Ana Pastor en el Santiago Bernabéu.

«Era un niño normal que tenía un sueño, con talento, pero tenía mis errores. Lo más importante siempre fue el fútbol», manifestó el delantero del Real Madrid, que defendió que el aspecto deportivo fue lo primero en su cabeza en todo momento. «Hay muchas cosas que se dicen que son verdad y otras que son falsas. No tengo problema de hablar del dinero. Yo solo quería jugar aquí, con la camiseta, marcar goles y que la gente grite mi nombre. Lo más importante es ser feliz», continuó el '9', al que el Real Madrid trató de atraer por primera vez cuando era un adolescente, pero que demoró su llegada para seguir creciendo en un entorno conocido. «Hubo posibilidades de quedarme, pero no se pudo por mi familia. No me podía venir solo, fue una buena decisión», valoró.

Habló de su madre, Fayza Lamari, de quien tantas cosas se han escrito, unas ciertas y otras no tanto. «La gente tenía una imagen dura de ella. En el mundo del fútbol, la gente no quiere que haya muchas chicas. No lo ven bien. Es falso, no es mi agente, es mi madre. Solo quiere lo mejor para mí, también lo hace con mi hermano, pero él no es famoso», explicó sobre una figura clave en la gestión de su carrera al igual que su padre, Wilfried, de quien heredó la pasión por la pelota. «Hablo mucho con mi familia. Con mi padre, tenemos la pasión por el fútbol. Con mi madre hablo del lado más humano», indicó.

El astro se describió como una persona normal que solo quiere hacer lo que le gusta, alejado de las estridencias que acompañan a otras estrellas. «Viene de la educación, hay que ser humilde. Intento tener la vida más normal posible. Quiero dar la imagen de que soy un tío normal», detalló el prodigio galo en una entrevista en la que salió a relucir su vertiente más comprometida con los menos favorecidos. «Yo he tenido talento, pero he tenido mucha suerte. Ahora tengo que cuidar a los niños, a través de mi fundación. Soy muy feliz. Es lo más importante que he hecho en mi vida. Hay que saber vivir juntos, sin importar lo demás, es el mensaje de mi fundación. Da igual si vienes de barrio o eres rico. No puedo cambiar el mundo, pero yo intento hacer mi parte», reseñó.

Hizo un alegato en contra del racismo. «Es una cosa de la vida, no solo del fútbol. Hay que pararlo, hay que hacer acciones. Los jugadores son más solidarios que antes entre ellos, pero no es suficiente. Es muy difícil para nosotros, pero somos famosos y mucha gente nos quiere. A los que no están en nuestra situación hay que cuidarlos», recalcó Mbappé, que se revolvió contra quienes atribuyeron su flojo inicio de temporada a un problema de salud mental. «Conozco a personas y compañeros que han tenido depresión. Yo no jugaba bien, pero no por un tema de salud mental. No me gustaba cuando decían eso porque es un tema serio. Ahora la gente no tiene miedo de hablar de estos temas y eso es bueno. Toqué fondo de manera deportiva, no mental», acotó un futbolista que asegura no mirar las redes sociales.

Tendió la vista atrás para repasar su llegada al Real Madrid. «Cuando tuve que esperar solo en el túnel fueron los cinco minutos más largos de mi vida. 80.000 personas, me esperaba esa locura. Desde el club me decían que iba a estar lleno, para mí fue un placer. La gente entiende que el Madrid fue mi sueño y que compartimos una pasión. Estuvo Zidane, pero vino de sorpresa, solo lo vi después», señaló sobre el día de su presentación el delantero, que se mostró feliz por el recibimiento de sus compañeros y se deshizo en alabanzas hacia su actual técnico. «Todos los jugadores me dieron la bienvenida, me mandaban mensajes... Ancelotti es un poco de todo. Sabe cuando tiene que ser padre, amigo, jefe... Ha hecho historia aquí y quiere seguir haciéndola», manifestó.

Alardeó de su relación con Vinicius, negando que existan recelos entre ambos. «Vine con la idea de jugar con él, no me imagino el Madrid sin Vini. Jugamos bien juntos, vamos a ayudar al Madrid», dijo Mbappé, que expresó su deseo de «marcar una época» en el Real Madrid y conquistar muchos títulos, especialmente la Champions. «Ganar una Champions con el mejor club del mundo es ganar el título más grande y hacer historia aquí. El Balón de Oro es un título individual. Me quedo con la Champions», zanjó.