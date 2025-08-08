LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Iñigo Martínez celebra el título de Copa del Rey junto al técnico Hansi Flick. AFP

La marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr, un alivio para Laporta y un problema para Flick

El central se marcha gratis al fútbol saudí, pero el Barça libera 14 millones de masa salarial, un primer paso para poder inscribir a Joan García y Rashford

Daniel Panero

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:19

Iñigo Martínez se marcha al Al Nassr. El defensa vizcaíno pone rumbo a Arabia Saudí y lo hace sin dejar un solo euro en las ... arcas del Barcelona. El central llegó a un acuerdo el pasado verano por el cual se marcharía con la carta de libertad si este verano llegaba una oferta importante para sus intereses procedente de ese país y así ha sido. Su adiós libera 14 millones de euros de la masa salarial, pero sigue sin resolver el problema que los culés tienen con las inscripciones al no llegar a la regla 1-1.

