Jornada 14 Levante y Athletic se enfrentan con urgencias bien diferentes EFE Los locales acumulan tres partidos sin ganar mientras que el conjunto vasco busca su primera victoria de la temporada para coger algo de oxígeno EFE Valencia Lunes, 3 diciembre 2018, 06:59

El Levante recibe este lunes en el Ciutat de València al Athletic de Bilbao en un duelo marcado por las urgencias de ambos, aunque es el club vasco el que más necesita una victoria que se le resiste desde la primera jornada de LaLiga, mientras que el cuadro local acumula tres partidos sin ganar.

El Levante se ha caracterizado por ser un equipo de rachas en este primer tercio de campeonato y ahora parece atravesar por una menos positiva, porque tras encadenar cuatro triunfos seguidos ha acumulado dos empates y una derrota.

El entrenador del Levante, Paco López, recupera para este duelo a José Campaña y José Luis Morales, sancionados en el partido ante el Huesca, y a Rubén Rochina, tras casi un mes lesionado por una rotura parcial en la fascia plantar.

Sin embargo, el técnico valenciano mantiene las bajas por lesión de Sergio Postigo, Cheick Doukouré, Pedro López y Samu García y ofrecerá la lista de convocados el mismo día del partido tras e último entrenamiento del equipo.

Morales y Campaña regresarán directamente al once, así como el macedonio Enis Bardhi, que fue suplente en Huesca tras haber participado con su selección, y Rochina cuenta con muchas opciones de entrar directamente en la alineación titular.

La baja de Postigo sería cubierta, una semana más, por Cabaco, mientras que Coke y Jason pelean por el puesto en el lateral derecho de la defensa, con Toño fijo en la izquierda.

Con siete goles en trece partidos, Roger Martí parece fijo en el ataque junto a Morales, por lo que Borja Mayoral podría regresar al banquillo.

Por su parte, el Athletic se juega no quedarse descolgado en la tabla, en la que se encuentra en puestos de descenso, a tres puntos de la salvación y con más opciones de verse alejado de las posiciones de permanencia que en ellas, tras cerrar la jornada este lunes en Orriols.

El equipo bilbaíno, en todo caso, confía en la visita a un campo que no le da mal, especialmente a su ariete Aritz Aduriz, que ha marcado hasta ocho goles en Liga como jugador rojiblanco.

Para mantener esa especie de idilio en el campo valenciano, Eduardo Berizzo barrunta salir con un sistema con tres centrales que evite la velocidad de los puntas granotas, en especial la de José Luis Morales.

Aunque Berizzo también pretende «gobernar en el partido» y dar «continuidad» a la alineación del 4-0 copero del miércoles ante el Huesca en San Mamés, la primera gran alegría bilbaína en lo que va de temporada.

En ese once no estará el joven Gorka Guruzeta, que pasó de titular contra el Huesca a no convocado hoy y quien podría ser sustituido por un Unai Núñez de regreso al equipo tras descansar el miércoles para salir mañana con tres centrales.

Al de Cruz Alta le gustaría mantener a Yuri Berchiche, que está sancionado en Liga, y hasta le convocó a la espera que de prospere un recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo para obtener una suspensión cautelar de la sanción de los dos partidos que aún le quedan por cumplir tras las tarjetas que vio frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

De no prosperar el recurso, entraría en el once Ander Capa y Oscar de Marcos se trasladaría a la banda izquierda, según lo ensayado por el técnico argentino.

Por lo demás, con Iago Herrerín de vuelta al once al tratarse un partido de liga, Berizzo dio por seguro que se mantendrán en la alineación inicial los tres hombres de medio campo, Mikel San José, Beñat Etxebarria e Iker Munain.

Como también que en ataque repetirán Iñaki Williams y Aduriz. Regresó a la convocatoria Raúl García, al que la lesión de hace una semana se le quedó en un susto, pero en principio se le espera arrancando el choque en el banquillo si finalmente el técnico confirma el sistema de tres centrales.

- Alineaciones probables:

Levante: Oier, Jason o Coke, Cabaco, Rober, Chema, Toño, Campaña, Bardhi, Rochina, Morales y Roger.

Athletic Club: Iago Herrerín; Capa, Unai Núñez, Nolaskoain, Iñigo Martínez, De Marcos; San José, Beñat, Muniain; Williams y Aduriz.

Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 21:00 h.