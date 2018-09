Jornada 4 Duelo de urgencias en Butarque El entrenador del Villarreal dando instrucciones / EFE Los últimos clasificados de la Liga se enfrentan en un encuentro en el que ambos buscan la primera victoria de la temporada EFE Madrid Domingo, 16 septiembre 2018, 02:01

El Leganés y el Villarreal se enfrentan en el estadio de Butarque con el objetivo de conseguir una victoria que les permita huir de la zona baja de la tabla, en la que ambos se encuentran después de disputarse las tres primeras jornadas.

Para el Villarreal, un resultado positivo tendría además el beneficio añadido de permitirle afrontar con tranquilidad la competición europea que comienza este jueves. El Leganés, que en su único encuentro liguero como local hasta la fecha logró un empate a dos ante la Real Sociedad después de ir perdiendo por 0-2, tiene ante sí un calendario difícil en las próximas jornadas y todo lo que sumen por el camino podría servirles para adquirir confianza.

Para ello intentarán hacer valer sus buenos registros cuando se miden al Villarreal ante su público. De hecho de las últimas cinco ocasiones en que esto ha sucedido de manera oficial, solo en una logró el triunfo el conjunto visitante. El resto se saldaron con tres victorias para los madrileños y un empate.

Cuéllar seguirá bajo palos

De cara a esta cita el técnico argentino Mauricio Pellegrino ha podido trabajar con casi todos sus hombres pese al parón por los compromisos internacionales ya que solo cuatro futbolistas viajaron con sus equipos nacionales, cifra récord en la historia de la entidad. Se trata del marroquí Youssef En-Nesyri, del camerunés Allan Nyom, del nigeriano Kenneth Omeruo y del ucraniano Andriy Lunin. Aún así cabía la posibilidad de que este último, cedido por el Real Madrid, contara con opciones de ser titular por primera vez. Sin embargo en la previa su entrenador ya ha confirmado que seguirá Iván Cuéllar bajo los palos.

Por lo que respecta al resto del once, se esperan algunas modificaciones respecto al que se pudo ver en la jornada precedente ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Eso sí, en él no estarán ni José Manuel Arnaiz ni Alexander Szymanowski. Aquejados ambos de problemas físicos, en el caso del segundo tuvo que volver a ser operado a finales de la pasada semana y por tanto se calcula que su tiempo de ausencia se prolongue más de lo previsto después de que no haya podido jugar ningún encuentro oficial desde el pasado mes de diciembre.

Iturra con opciones de titularidad

El Villarreal de Javier Calleja visita uno de los campos que peor se le dio la campaña pasada, ya que no fue capaz de ganar ni en Liga, ni en la Copa del Rey. Los castellonenses siguen con las bajas de Bruno Soriano, Javi Fuego y Santi Cáseres, lo que deja al técnico casi sin efectivos en el mediocentro. De ahí que haya muchas posibilidades de que el chileno Manuel Iturra cuente con minutos e incluso pueda ser titular, ocupando esa demarcación.

Iturra llegó tras el cierre de mercado como agente libre y por la baja del argentino Santi Cáseres. Por otra parte el técnico ha dejado fuera de la convocatoria a los futbolistas: Mariano Barbosa, Daniele Bonera y Nicola Sansone. Respecto al posible once, el técnico ha anunciado la opción de hacer rotaciones, con la idea de dar descanso a los jugadores pensando en el arranque europeo.

Unas rotaciones que vienen marcadas por la convocatoria de selecciones, en casos como los del defensa argentino Funes Mori y el delantero colombiano Carlos Bacca, que solo se han podido ejercitar en una sesión de entrenamiento junto a sus compañeros esta semana. Una alineación que viene marcada por la posibilidad de volver a jugar con dos pivotes y no con uno, como se ha hecho en los partidos anteriores.

Con lo que alinearían a Sergio Asenjo en la portería, con Mario Gaspar, Bonera, Víctor Ruiz y Jaume Costa en defensa. Con un centro del campo con Manuel Iturra y Manu Trigueros como pivotes, con Alfonso Pedraza y Layún o Pablo Fornals en las bandas. En la delantera con Gerard Moreno y Toko Ekambi o Dani Raba.

Alineaciones probables:

Leganés: Cuéllar; Juanfran, Bustinza, Siovas, Raúl García; Rubén Pérez, Vesga; El Zhar, Rolan, Eraso; y Carrillo.

Villarreal CF: Asenjo, Mario, Bonera, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Iturra, Trigueros, Pedraza, Layún o Fornals; Gerard Moreno y Ekambi.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité asturiano).

Estadio: Butarque.

Hora: 12.00.