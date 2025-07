Lamine Yamal pide dos deseos por su 18 cumpleaños

Daniel Panero Lunes, 14 de julio 2025, 14:23 Comenta Compartir

Lamine Yamal dejó este fin de semana de ser menor de edad. La joven promesa del Barça cumplió 18 años, lo celebró por todo lo alto y se marcó las metas para un año que puede ser clave en su carrera por ser uno de los mejores jugadores del planeta. Lamine le pide al 'nuevo año' seguir progresando y lograr los títulos que le faltan. Quiere la Champions League que tan cerca estuvo el pasado año y quiere disputar y ganar el Mundial que se disputará el próximo verano.

«Mi mentalidad me dice que tengo que ir a ganar. No pienso en que tengo muchos años por delante, yo quiero ganar ahora y lo daré todo para lograrlo. Quiero decirle a los culés que lucharemos y seguro que la Orejona volverá a casa, pero que también iré por la Copa del Mundo», afirmó Lamine Yamal en una entrevista concedida a Barça One, medio vinculado al club culé. El joven extremo se mostró ambicioso antes de una vuelta al trabajo en la que todos los focos están puestos en él.

No en vano, Lamine Yamal cada vez acapara más portadas dentro y fuera del terreno de juego, está a punto de asumir el histórico dorsal 10 del Barcelona y su peso en el equipo de Flick ha ido creciendo hasta ser una de las piezas angulares del proyecto culé. Su crecimiento es imparable y su ambición, además, va de la mano. Ya demostró esa personalidad cuando asumió galones en partidos clave en la Eurocopa que conquistó la selección española o el pasado año en la recta final de curso con el Barcelona y ahora es el primero en abrazar la presión que supone un nuevo reto en su carrera como es el de liderar a todo su equipo con una recién estrenada mayoría de edad.

Lamine Yamal cumple 18 años y lo hace con todo el mundo del fútbol pendiente de la progresión que ha llevado a cabo, una explosión que le ha permitido quemar etapas a toda velocidad y situarse en un escalafón que pocos alcanzan en toda una carrera futbolística. La joya de Rocafonda ha llegado a esta mayoría de edad dejando tras de sí todos los récords de precocidad. Solo en LaLiga, es el más joven en debutar, en marcar y en asistir, unas marcas que ha extrapolado a la selección española, con la que se convirtió además en el más precoz en marcar en una Eurocopa, y en la Champions, competición en la que dejó su sello con un gol en toda una semifinal, algo que nunca nadie había logrado.

El plan del Barça

El cumpleaños de Lamine Yamal es también una fecha marcada en rojo para un Barcelona que tiene varios planes a partir de este momento. La renovación, pactada el pasado 27 de mayo, incluía una cuenta atrás hasta que el jugador cumpliera 18 años y pudiera activar dicho acuerdo. Lamine liga a partir de ahora su futuro al Barça hasta 2031, dispondrá de un jugoso contrato que le podrá reportar hasta 20 millones de euros si logra una serie de objetivos y una prima de fichaje de 25 'kilos' repartida en los seis años de contrato.

Es el negro sobre blanco en un proyecto en el que ocupará un lugar capital. En los próximos días se anunciará el dorsal 10, un secreto a voces que el propio Lamine Yamal ha ido alimentando en redes sociales y que la propia tienda del Barça ya se ha encargado de monetizar con las primeras elásticas. Será un nuevo impulso a nivel de marketing para un jugador que antes de alcanzar la mayoría de edad ya ha conseguido una fama planetaria, tal y como demuestran los recientes actos publicitarios llevados a cabo en China, y que ahora busca dar un nuevo golpe sobre el terreno de juego. La Champions League y el Mundial son los dos deseos que ha pedido al soplar las velas.