Atlético La salida de Juanfran y Godín deja al Atlético y Simeone sin referentes

El adiós de los defensas y después del adiós de referentes como Gabi, Raúl García o Torres convierten a Koke en el superviviente del inicio de la 'era Simeone'

RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 14 mayo 2019, 16:23

Juanfran Torres ya ha tomado una decisión: no continuará en el Atlético. El alicantino, que manejaba una oferta de renovación por una temporada más, ha optado por no seguir en el club. Aunque sabe que Simeone le acabará dando partidos prefiere irse al máximo nivel dejando buen sabor de boca que acabar siendo una carga para el equipo.

Ha sido una decisión en la que la cuestión económica apenas ha tenido peso -la prolongación contractual casi le mantenía los emolumentos actuales- y en la que el aspecto personal ha primado. La salida de Juanfran, un fijo en la era Simeone tras reconvertirse a lateral, se produce ocho temporadas y media después de llegar procedente de Osasuna como extremo a cambio de cuatro millones de euros.

Quique Sánchez Flores le hizo debutar como titular en el Santiago Bernabéu en un partido de Copa apenas 48 horas después de firmar. No tuvo mucha continuidad con Gregorio Manzano y fue Simeone el que apostó por él como '2' en lugar de Silvio. Ha sido fijo en sus alineaciones en las dos Europa League y posteriores Supercopas de Europa, la Copa de 2013, la Liga de 2014 y las finales de Champions League de Lisboa y Milán que se escaparon por muy poco. Simeone ha mantenido charlas con él para convencerle y le mostró cariño en público en una campaña que lo ha usado también como lateral zurdo. «Es un jugador extraordinario y una persona que mejora al deportista» y que «da todo lo que tiene hasta el último suspiro».

El propio futbolista, después del partido con el Celta y acompañado por sus hijos en la sala de prensa, dejó claro que el Atlético «es el club de mi vida, mi casa y lo será el año que viene esté o no esté. La gente sabe de mi compromiso, de todo lo que he hecho estos años. En el fútbol vale poco el pasado, pero más allá de eso pienso que la gente me tiene un cariño especial. El Atlético me demuestra mucho dándome esa opción de poder seguir en el club de mi vida. En esta vida no sólo tomas decisiones por ti, sino por tu familia, por cómo te sientes en el momento. Está claro que es una decisión a priori fácil, pero no lo es», confirmó el pasado 13 de abril. En estos años Juanfran se convirtió en internacional absoluto y ganó la Eurocopa de 2102 antes de participar en el Mundial de 2014 y la Euro de 2016.

Una defensa nueva

Con su adiós Simeone pierde a otro líder de un vestuario que ha ido perdiendo referencias para los más jóvenes desde las salidas en los últimos años de Raúl García, Thiago, Gabi o Fernando Torres. En el club temen que el adiós de Godín y Filipe deje sin muchos referentes a una caseta en la queKoke, con sólo 27 años, ya se siente como el 'último mohicano' de una generación que recuperó el prestigio nacional y europeo de la entidad en 7 años.

De hecho el canterano, único superviviente de la primera campaña de Simeone al frente del banquillo del Atlético, pasa a ser el capitán. Se espera, mientras crecen las dudas sobre la posible continuidad de un Antoine Griezmann dubitativo y cada vez más abierto a poder salir al Barcelona, que futbolistas como Giménez o Saúl, que jugó 8 minutos en aquella Europa League que después levantaría Antonio López como capitán en la final de Bucarest ante el Athletic, den un paso adelante.

En el plano deportivo este año Juanfran ha compartido los minutos con Santiago Arias si bien Simeone le ha elegido en las grandes citas. Ahora el colombiano se queda como única opción para el lateral de un Atlético que deberá mutar su defensa después de perder a una zaga completa: Juanfran, Godín, Lucas y Filipe Luis, que ya amagó con irse tras sus dudas del verano pasado.