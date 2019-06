Presentación Jovic abre el baile de estrellas en el Bernabéu Luka Jovic besa su nuevo escudo. / Juan Carlos Hidalgo (Efe) «Soy el chico más feliz del mundo por haber firmado un contrato con un club tan grande», manifiesta el serbio en su puesta de largo como nuevo futbolista de los blancos ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 12 junio 2019, 14:57

Luka Jovic ya luce como futbolista del Real Madrid. El serbio, tercera de las cuatro nuevas piezas confirmadas para el proyecto 2019-2020 de Zinedine Zidane tras los brasileños Rodrygo y Militao, fue presentado este miércoles en un Santiago Bernabéu que estrenó con el ariete la pasarela por la que el jueves desfilará Eden Hazard, auténtica joya de la corona del pretendido resurgir de los blancos. Aunque los honores de galáctico se reservan para el belga, la entidad tiró también de pompa para ilusionar a su afición con la llegada del delantero, reclutado para paliar la sangría goleadora que devoró el pasado curso a una escuadra incapaz de sobreponerse a la marcha de Cristiano Ronaldo.

Avalado por los 27 goles y siete asistencias que firmó en su última temporada con el Eintracht de Fráncfort, el 'killer' serbio disfrutó de uno de los días más especiales de su vida al firmar el contrato que le vinculará las seis próximas temporadas con el Real Madrid, visitar la sala de trofeos y recibir una calurosa bienvenida de Florentino Pérez en el palco de honor antes de pronunciar sus primeras palabras como futbolista del trece veces rey de Europa.

«Soy el chico más feliz del mundo por haber firmado un contrato con el club más grande. Ha sido una decisión difícil, pero estoy convencido de que he acertado. Voy a dar todo para ayudar al Real Madrid a ganar más trofeos y más títulos», manifestó el nuevo artillero de los blancos en su primera intervención como madridista y antes de posar con su nueva camiseta, aún sin dorsal, junto a Florentino Pérez.

Ambicioso y conciso

«Estoy muy contento por pertenecer al club más grande del mundo y espero justificar las expectativas», dijo más tarde en rueda de prensa Jovic, que aseguró que no tuvo constancia de ninguna otra oferta al margen de la del Real Madrid pero que remarcó que en cuanto escuchó la propuesta de los blancos la aceptó «enseguida». «Desde que era pequeño era aficionado del Real Madrid, como muchos niños, porque es el club más grande del mundo», explicó Jovic después de que el presidente del Real Madrid declarare en su presentación que el serbio dormía con la camiseta de su nuevo club. «Me la regaló un amigo de mi padre», detalló el delantero, que indicó que su referente de aquellos tiempos era «Ronaldo».

No quiso marcarse Jovic una cifra de goles en la temporada venidera, aunque admitió que «sería bueno repetir» los 27 que hizo en la campaña 2018-2019. Sólo prometió trabajo y sacrificio. «Intentaré dar lo mejor de mí, jugar el mayor tiempo posible y demostrar lo que puedo hacer», expuso el futbolista, conciso en todo momento pero feliz de pertenecer al Real Madrid.

Se mostró ambicioso Jovic. «Me gustaría ganar la Champions», dijo el balcánico, que aseguró que todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con Zidane ni con ninguno de sus nuevos compañeros. No dio relevancia al dorsal que podría corresponderle en suerte – «el número no juega al fútbol, no es importante», puntualizó», como tampoco se mostró preocupado por la demarcación que le asigne Zidane. «En el Eintracht jugaba como segundo punta, puedo jugar sólo, a mí me da igual», sostuvo.

Jovic reconoció que la competencia será «muy grande», pero se mostró seguro de sus posibilidades. «Con esfuerzo puedo tener una oportunidad y si la aprovecho me quedaré y si no será culpa mía», dijo el artillero, que ensalzó a Benzema. «Seguro que es uno de los mejores delanteros. Cuando llegó yo tenía 11 años y quiero aprender mucho de él», dijo del francés, con quien pugnará en la faceta goleadora. Alabó también a Hazard, con quien se vio las caras en las semifinales de la Liga Europa y a quien describió como «un jugador fantástico, uno de los mejores del mundo», por lo que «será un placer compartir vestuario con él». Y lanzó por último un mensaje a su nueva afición. «Puedo prometerles que voy a dar el cien por cien», enfatizó.

«Volver a la senda de la victoria»

Escoltado en la sala de prensa por el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butrageño, Jovic había escuchado poco antes el mensaje de bienvenida de Florentino Pérez, que remarcó la voluntad del club de «reaccionar con fuerza y con determinación» para enmendar la mala andadura de la última campaña. «Tenemos la responsabilidad y la misión de volver a la senda de la victoria y del triunfo», subrayó el presidente del Real Madrid, que incidió en que aterrizar en el Santiago Bernabéu era para Jovic «uno de sus grandes sueños». «Has llegado hasta aquí y sabemos muy bien que otros grandes clubes querían contar contigo por tu talento y por tu capacidad de trabajo. Pero tú querías formar parte de este mito que es el Real Madrid y has luchado para conseguirlo», le indicó el directivo a su nuevo futbolista, que afronta, avisó, «el gran desafío» de su carrera.

«Vas a defender este escudo desde los valores del Madrid. Tu familia está muy orgullosa de ti y nosotros también, porque esta es la camiseta con las que nos han dicho que dormías cuando eras pequeño», ha insistido Florentino Pérez antes de que Jovic saltase al césped del Bernabéu para que los numerosos madridistas que se dieron cita en el coliseo de La Castellana disfrutasen de los primeros toques de balón de su nueva estrella y posase besándose su nuevo escudo.

Luka Jovic posa con su nueva camiseta junto a Florentino Pérez. / Pierre Philippe Marcou (Afp)

Jovic, que aterrizó en Madrid tras contribuir el lunes con un golazo a la victoria de Serbia frente a Lituania en el estadio Rajko Mitic de Belgrado, tiene repleta su agenda ya que tras enfundarse por primera vez este miércoles la zamarra blanca, se incorporará a la concentración del combinado balcánico para el Europeo sub-21, donde Serbia debutará el 17 de junio ante Austria para medirse luego a Alemania (20 de junio) y Dinamarca (23 de junio) dentro de la primera fase del torneo que se disputará a partir del sábado en Italia y San Marino. Una competición que, dependiendo de la suerte que corra el equipo que dirige Goran Djorovic, podría alterar las vacaciones del rutilante fichaje del Real Madrid, retrasando su participación en una pretemporada que los pupilos de Zinedine Zidane iniciarán el 8 de julio para viajar un día después a Montreal, donde el francés busca emular el plan que tan buenos resultados dio en la campaña 2016-2017, la del histórico doblete Liga-Champions.