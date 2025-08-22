Flick, sobre Casadó y Fermín: «Necesitamos a todos los jugadores»

Daniel Panero Viernes, 22 de agosto 2025, 13:14 | Actualizado 13:21h. Comenta Compartir

Hansi Flick no quiere ni oír hablar de las hipotéticas salidas de Marc Casadó y Fermín López del Barça. El técnico alemán aprovechó su rueda de prensa previa a la visita azulgrana al Levante para dejar clara su postura al respecto, mientras el club trata de aligerar masa salarial desprendiéndose de fichas como las de Iñaki Peña, Oriol Romeu o Héctor Fort.

«He hablado con él, por supuesto. Él no quiere irse y yo no quiero que se vaya. Será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores. Él nos da confianza y eso es o que yo quiero como entrenador», explicó en primer lugar sobre la situación de Casadó, un futbolista al que, por su capacidad de recuperación y sentido táctico, considera indispensable ante cualquier problema con los dos integrantes del doble pivote titular: Pedri y Frenkie de Jong.

«Solo puedo repetir lo que he dicho. No quiero perder a ningún jugador. Será una temporada dura y necesitamos jugadores de la calidad de Fermín. Lo hizo muy bien la temporada pasada y en el inicio de esta. Estoy contento con él y con el resto de jugadores. Los quiero conservar a todos», incidió poco después en referencia a Fermín, otra pieza importante para Flick como competencia de Dani Olmo en la posición de mediapunta, capaz de aportar otras cualidades como su capacidad para hacer daño al espacio y su energía en la presión.

De momento, el preparador germano confía en la inscripción de Gerard Martín, junto a Szczesny y el joven Roony Bardghji los futbolistas con los que cuenta que todavía no están a disposición del técnico. «Espero que esté inscrito Gerard Martín para este partido. He hablado con él, es mi trabajo. Somos optimistas, pero vamos a ver lo que sucede en las próximas horas. Yo tengo claro que me gustaría tenerlo para este partido», desveló respecto a un trámite que facilitaría la salida de Oriol Romeu, ya sea a través de una oferta de otro equipo o mediante un acuerdo para la rescisión del contrato del centrocampista, cedido en el Girona la pasada temporada.