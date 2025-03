El Barça remata al Atlético y da un golpe a la Liga

Daniel Panero Madrid Domingo, 16 de marzo 2025, 23:20 | Actualizado 23:37h. Comenta Compartir

El Barcelona dio este domingo un golpe encima de la mesa en su batalla por el título de Liga. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al Atlético de Madrid en el Metropolitano por 2-4 en un partido que los rojiblancos tenían en la mano, pero que dejaron escapar en los veinte minutos finales. Los tantos de Lewandowski, Lamine Yamal y un doblete de Ferran Torres sirvieron para remontar el encuentro, dieron un golpe casi letal a los de Simeone en una semana fatídica y dejan a los azulgranas como principales candidatos al campeonato liguero. Ya son los únicos que dependen de sí mismos.

Sin prisa, pero sin pausa. Así comenzó el partido en el Metropolitano. La atmósfera del coliseo rojiblanco, que no defraudó para una cita tan señalada, dio paso a una calma tensa. Y es que Atlético y Barcelona eran conscientes de lo que había en juego y también de lo que había sido un tiroteo como el que vivieron hace menos de un mes en la Copa del Rey en el Lluis Companys. Ese 4-4 plagado de alternativas fue una oda al fútbol para el espectador, pero también recuerdos de Vietnam para Flick y Simeone. El técnico alemán se refugió en su once de gala, con la inclusión de Marc Casadó en lugar del indispuesto Frenkie de Jong, mientras que el Cholo apostó por un 4-4-2 muy reconocible que estaba condicionado por el trabajo que debían realizar Lino y Giuliano para ser afilados en ataque y a la vez ayudar a Llorente y Reinildo en tareas defensivas.

Esa tarea era clave para un Atlético que sabe perfectamente lo que supone jugar contra el Barça de Flick. Los rojiblancos cedieron metros en el inicio para reducir espacios a los azulgranas entre líneas y tender, al mismo tiempo, una trampa a un equipo que no tiene plan B. El Barça, como no podía ser de otra manera, presionó en campo contrario y comenzó lo que pretendía ser un asedio que no fue tal. Y es que Simeone puso sobre el césped jugadores capaces de saltar esa primera línea como Lenglet y también a dos mediocentros como De Paul y Barrios que tienen ese talento en la circulación que tantas veces ha faltado en el Metropolitano. Así logró el Atlético salir vivo de un buen comienzo azulgrana en el que Lamine Yamal pudo abrir el marcador con un disparo que lamió el palo y así emparejó un encuentro que poco a poco se equilibró.

Atlético Oblak, Llorente, Lenglet, Le Normand, Reinildo, Giuliano (Giménez, min. 79), Barrios, De Paul (Nahuel Molina, min. 79), Lino (Gallagher, min. 60), Julián Álvarez (Sorloth, min. 60) y Griezmann (Riquelme, min. 87). 2 - 4 Barcelona Szczesny, Koundé (Araujo, min. 86), Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde (Gerard Martín, min. 87), Casadó (Eric García, min. 67), Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo (Ferran Torres, min. 67), Raphinha y Lewandowski. Goles: 1-0: min. 45, Julián Álvarez. 2-0: min. 70, Sorloth. 2-1: min. 72, Lewandowski. 2-2: min. 78, Ferran Torres. 2-3: min. 92, Lamine Yamal. 2-4: min. 98, Ferran Torres.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vizcaíno). Amonestó a Koundé, Reinildo, Balde y Lamine Yamal.

Incidencias: Partido de la jornada 28 de Liga disputado en el Metropolitano ante 67.602 espectadores.

Tanto fue así que por momentos el Barcelona perdió su esencia. Los culés no querían asumir demasiados riesgos en el pase, calculaban cada acción y entraron en el juego de un Atlético que por primera vez esta temporada se sintió cómodo contra los de Flick. El resultado fue un Dani Olmo desaparecido al no recibir balones entre líneas y dos extremos como Raphinha y Lamine Yamal que tenían la obligación de encarar hasta a dos rivales para generar desequilibrios. La poca profundidad de los culés fue un regalo para un Atlético que, cansado tras la paliza del miércoles, aprovechó el primer acto para jugar un encuentro de ritmo bajo y esperar a que apareciera su gran oportunidad. Esa llegó al filo del descanso en una transición letal en la que Griezmann se aprovechó de la defensa adelantada de los de Flick para desatar una tormenta. Giuliano asistió a Julián Álvarez, que solo necesitó un toque para abrir el marcador y dar un golpe psicológico antes del paso por vestuarios.

Pedri cambia el guion

Tras la reanudación, subió el ritmo de partido. El Barça necesitaba una marcha más y se puso manos a la obra. Koundé y Balde se instalaron en campo contrario y permitieron que por primera vez en todo el encuentro Pedri se pudiera soltar. El canario es la diferencia en cada partido, el futbolista capaz de hacer que todo el fútbol de los azulgranas fluya y un acelerador capaz de hacer que sus compañeros reciban en posiciones ventajosas para hacer daño al rival. Él pulsó el interruptor, dio la luz y se abrió de par en par el partido.

De poco sirvió que Sorloth hiciera el segundo tras una transición y un pase atrás de Gallagher. El Barça ya carburaba a lomos de Pedri y todo se iba a desencadenar en veinte minutos que pueden ser claves en la lucha por el título. Lewandowski recortó distancias con un remate de puro delantero centro y los cambios de Flick hicieron el resto. Ferran Torres, que entró en la banda izquierda, trazó una diagonal hasta el punto de penalti y mandó a la red el gol del empate antes de que Lamine Yamal se vistiera de héroe. Encaró, disparó y su golpeo se envenenó tras rebotar en Reinildo y despistar a Oblak, que solo pudo recoger el balón de la red. Ferran Torres puso el broche en un cruel final para un Atlético que cierra una semana horribilis antes del parón y que resultó feliz para un Barcelona que pone la directa a por el título.