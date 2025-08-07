El Barça retira la capitanía a Ter Stegen Araujo asumirá ese rol a la espera de que se resuelva el expediente disciplinario abierto por el club al alemán, tras negarse a firmar el informe médico que debía presentar a LaLiga para su valoración

Daniel Panero Jueves, 7 de agosto 2025, 15:30 | Actualizado 16:33h. Comenta Compartir

El Barcelona ha decidido ir un paso más allá en el pulso que mantiene con Ter Stegen y ha optado por retirarle la capitanía a la espera de que se resuelva el expediente disciplinario que el club le ha abierto al alemán. El defensa uruguayo Ronald Araujo asumirá de forma provisional ese rol en la plantilla, al menos hasta que desencalle una situación que ha hecho saltar por los aires la relación de once años que tenía la entidad azulgrana con el meta, uno de los referentes del grupo hasta hace muy poco.

Y es que el Barça entiende que la voluntad de Ter Stegen de no firmar el informe médico para que este pueda ser enviado a LaLiga va en contra de los intereses del club, algo inadmisible para la entidad que preside Joan Laporta. «El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el club, de forma consensuada con la dirección deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol», reza el comunicado emitido este mismo jueves por la entidad culé.

La decisión del Barça es un paso más en la escalada de tensión que viven ambas partes desde que comenzara el verano. Todo empezó con la decisión de fichar al espanyolista Joan García y, de paso, abrir la puerta de salida al alemán, algo que no gustó al cancerbero. Ter Stegen dejó clara en todo momento su voluntad de cumplir el contrato e inauguró un verano que va camino de convertirse en un culebrón para la portería azulgrana.

El Barça optó, pese a ello, por buscar una salida primero con el traspaso a otro club y después por una intervención quirúrgica que acabara de una vez por todas con la molestias de espalda de Ter Stegen y, de paso, abriera una nueva vía para la inscripción de los fichajes. Si el alemán estaba más de cuatro meses de baja, los culés podrían utilizar un 80% de su salario. Ter Stegen se operó, pero aseguró por redes sociales que estaría tres meses de baja y luego no firmó el informe médico en una clara afrenta al club. El Barça, sin esa autorización, no pudo presentar el informe a LaLiga y entró en un punto de no retorno en la relación con el meta.

La plantilla, expectante

Ajena a todo este huracán se mantiene una plantilla en la que ya ha habido alguna voz discordante. Frenkie de Jong y Koundé respaldaron a Ter Stegen, mientras que el resto ha decidido mirar para otro lado a la espera de que todo se resuelva antes de que comience el campeonato. Ahora, aunque de forma provisional, Araujo es el nuevo capitán del equipo. El siguiente problema para el Barça son unas inscripciones que siguen atascadas. Joan García, Szczesny, Gerard Martín, Héctor Fort, Bernal, Rashford, Roony Bardghji y Oriol Romeu siguen sin ser inscritos, aunque alguno de ellos está en la rampa de salida y otros pueden acabar incluso en el filial.

La situación del Barcelona en este momento es tan rocambolesca que ha pasado en unos días de tener cuatro porteros a solo poder contar con uno, y es precisamente el que menos estaba en las quinielas cuando comenzó el verano. Iñaki Peña es el único disponible en este momento para empezar la Liga la próxima semana contra el Mallorca. Lo es pese a que los azulgranas llevan todo el verano buscándole una salida y pese a que el curso pasado ya perdió mucho protagonismo con Flick a raíz de varios problemas del meta relacionados con la puntualidad.

Ter Stegen está de baja por la operación de espalda a la que se ha sometido y tanto Joan García como Szczesny esperan a que el Barça encuentre, un verano más, la fórmula para que todo cuadre antes de que se termine el mercado de fichajes. Joan Laporta ya dijo que el salario de Ter Stegen era la «vía más directa, pero no la única» para hacer las inscripciones. A eso se agarran unos nuevos fichajes que están en la situación que hace un año ya probaron Dani Olmo y Pau Víctor.