LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iñigo Martínez celebra un gol con la camiseta del Barça. Enric Fontcuberta (Efe)
Análisis

Al Barça todavía le duele Iñigo Martínez

Flick sigue sin encontrar una pareja que haga olvidar la salida del central zurdo y lo pagó caro en el Santiago Bernabéu

Daniel Panero

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 12:31

Comenta

El Barcelona tuvo muchos problemas el domingo en el Santiago Bernabéu, pero hay uno que viene de lejos y que se ha convertido en ... un auténtico quebradero de cabeza para Hansi Flick. La marcha de Iñigo Martínez el pasado verano supuso un agujero en la zaga azulgrana que todavía no ha sido resuelto y que se puso en evidencia el peor día posible, ante el eterno rival. Ni Cubarsí con Eric García, ni Cubarsí con Araujo, ni Araujo con Eric García. El Barça sigue sin encontrar una pareja que le permita hacer olvidar el adiós del central vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  2. 2 Detenido un kamikaze tras recorrer más de 40 kilómetros en dirección contraria en la AP-68
  3. 3 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  4. 4 Buscan a un hombre de Navarrete que lleva dos días desaparecido
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés
  6. 6

    Plan Revive: un divino tesoro para los pueblos
  7. 7

    La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima
  8. 8 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  9. 9

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  10. 10

    El negocio se trabaja en familia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Al Barça todavía le duele Iñigo Martínez

Al Barça todavía le duele Iñigo Martínez