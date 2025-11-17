LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Barcelona realizó un entrenamiento en el Camp Nou el pasado 7 de noviembre Afp
Jornada 13

El Barça regresa al Camp Nou 909 días después

El conjunto azulgrana vuelve a jugar un partido en su estadio el próximo sábado ante el Athletic

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:46

Comenta

El Barcelona regresa al Camp Nou. Ahora sí. Lo hará 909 días después de la última vez que disputó un encuentro oficial en su estadio, el pasado 28 de mayo de 2023 (con victoria sobre el Mallorca por 3-0). Más de dos años y medio en los que el coliseo estuvo en silencio mientras avanzaban las obras del ambicioso proyecto Espai Barça. En ese tiempo ha habido mucha polémica sobre el posible regreso al estadio azulgrana, alentada por varios intentos fallidos por parte de la directiva del club.

Pero el 'Día D' ha llegado. El próximo sábado, el Barcelona vuelve a su estadio para disputar el partido liguero ante Athletic correspondiente a la decimotercera jornada. El club ha confirmado este lunes que el partido se celebrará en el renovado estadio a las 16:15 horas, un regreso que supone un hito simbólico y operativo en la transformación del recinto.

El retorno se produce después de que el club haya recibido por parte del Ayuntamiento de la Ciudad Condal la licencia de primera ocupación correspondiente a la Fase 1B, un permiso clave que autoriza la apertura de toda la zona de Lateral y eleva el aforo disponible hasta los 45.401 espectadores. Esta habilitación complementa la concesión previa de la Fase 1A, que ya permitía utilizar parcialmente Tribuna y Gol Sur. Con estas dos etapas activadas, el estadio recupera una parte significativa de sus gradas y puede acoger nuevamente un partido de Liga en condiciones seguras.

El Camp Nou sigue en obras

Aunque el fútbol regrese al Camp Nou, el club continúa trabajando en la Fase 1C, destinada a habilitar el Gol Nord para usos regulares. Esta última fase implica completar mejoras relacionadas con confort, accesibilidad y evacuación, de modo que el recinto pueda operar con mayor capacidad sin comprometer los estándares de seguridad. Aunque todavía no hay fecha definitiva para su conclusión, desde la entidad aseguran que los avances son constantes.

Con el regreso conseguido, el Barça trabaja ahora con la UEFA para disputar en el Camp Nou también el próximo partido de Champions League ante el Eintracht de Frankfurt, a la espera de la confirmación oficial. La UEFA obliga a los equipos a jugar en un mismo estadio toda la fase de grupos, pero el club azulgrana ha presentado alegaciones para que reciba la autorización de regresar a su casa antes de que empiecen los cruces definitivos.

En cuanto al aforo, los poco más de 45.000 asientos disponibles representan un paso intermedio dentro del proyecto general, que prevé un estadio totalmente transformado con capacidad ampliada y nuevos espacios de hospitalidad. Las obras han modificado recorridos internos, accesos y puntos de evacuación, incorporando nuevos sistemas de seguridad, más barandillas, salidas reforzadas y tecnología de extinción automática. Además, se han implementado pórticos de acceso y sistemas integrados de ticketing pensados para convivir con la actividad constructiva que aún sigue en marcha.

El pasado viernes 7 de noviembre, la primera plantilla del Barcelona realizó un entrenamiento abierto al público. Desde el club fue considerado como una prueba de fuego para testar las opciones reales de regresar para la disputa de un partido el día 22 de noviembre ante el Athletic. Después de 909 días de obras, jugar en el Olímpico de Montjuic e incluso en el Johan Cruyff, el Barcelona vuelve a jugar en el césped del Camp Nou.

