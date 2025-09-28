LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Militao se interesa por el estado físico de Carvajal en un lance del derbi celebrado el sábado. Javier Soriano (Afp)
Análisis

Las bajas de Carvajal y Militao agudizan las penas del Real Madrid

El lateral estará un mes alejado de los terrenos de juego por una dolencia en el sóleo y el central tampoco viaja a Almaty para recuperarse del golpe que sufrió en el derbi

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:43

Como a perro flaco todo son pulgas, al Real Madrid se le sumaron nuevos problemas este domingo que vienen a agudizar las penas que le ... provocó al conjunto de Xabi Alonso la estrepitosa derrota que sufrió el sábado a manos del Atlético en un derbi para la historia celebrado en el Metropolitano. Por si fuera poca humillación el 5-2 encajado frente a su gran rival de la capital de España en un partido que vino a demostrar que el proyecto del preparador guipuzcoano aún está tierno para ofrecer las garantías esperadas en citas de altos vuelos, los blancos pusieron rumbo a Kazajistán con la defensa en cuadro a consecuencia de la lesión que sufrió Dani Carvajal en el feudo rojiblanco y el golpe que recibió Éder Militao en una pugna con Alexander Sorloth y que obligó al central a quedarse en casa por precaución.

