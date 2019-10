Jornada 9 El Atlético, al reencuentro del gol frente a un Valencia que ya mira hacia arriba Los colchoneros han marcado dos tantos en los últimos cinco partidos ligueros mientras que los pupilos de Celades llegan al Metropolitano tras dos victorias consecutivas que les han permitido levantar el vuelo RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 19 octubre 2019, 01:28

Un duelo entre Atlético y Valencia no es cualquier cosa. Dos de los grandes del fútbol español se retan en el Metropolitano con dinámicas opuestas. Mientras que los colchoneros se han estancado tras un buen inicio y penan una sequía goleadora que les ha llevado a marcar dos tantos en los últimos cinco partidos -cuatro de ellos sin ver puerta-, los pupilos de Albert Celades parecen haber tomado el aire a la competición tras el tsunami Peter Lim y la destitución de Marcelino García Toral con dos triunfos consecutivos ante el Athletic en San Mamés y frente al Alavés en Mestalla.

En busca del gol perdido, Simeone podría recurrir a ese tridente formado por Joao Félix, Diego Costa y Morata que aparece de vez en cuando y que por el momento no ha dado al Atlético el rédito esperado. Por lo demás, en el once colchonero no se prevé más novedad que la posible irrupción del colombiano Arias en el lateral derecho, donde el inglés Trippier podría tener descanso tras el parón de selecciones y antes del regreso de la Champions. Precisamente la ventana de clasificatorios para la Eurocopa ha dejado a este duelo sin su gran aliciente, que no era otro que ver a Rodrigo Moreno sobre el césped del Metropolitano, ese estadio que bien podría haber sido su casa en caso de haberse cerrado un traspaso del Valencia al Atlético que estuvo casi cerrado y que sólo el hecho de que Ángel Correa no saliese finalmente rumbo al Milan impidió.

Más allá de la ausencia del internacional español por lesión, tampoco José Luis Gayà y el portugués Gonçalo Guedes, que está viviendo un comienzo de campaña para el olvido, estarán a disposición de Celades, que deberá decidir si opta por un dibujo más ofensivo con Cheryshev en banda junto a Ferran Torres o si por el contrario se inclina por reforzar el centro del campo con Kondogbia junto a Coquelin y Parejo.

El Atlético tratará de mantener a tiro un liderato que atesoró durante varias jornadas y que sigue teniendo a tres puntos. Por su parte, para el Valencia el duelo es una prueba de fuego de competitividad y el billete de acceso a los puestos de honor de la tabla, esos que esta campaña todavía no ha paladeado. Para ello, los blanquinegros deben romper su mala dinámica de resultados el territorio rojiblanco, donde llevan más de ocho años sin sumar los tres puntos y donde han caído en sus cuatro últimas visitas, incluyendo el doloroso 3-0 de la 2016-17, en el último Atlético-Valencia disputado en el Vicente Calderón.