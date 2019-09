Jornada 5 El Atlético recibe al Celta en el fortín de la resistencia La remontada ante la Juventus mantiene desde febrero la imbatibilidad del Metropolitano, donde el conjunto vigués todavía no ha sacado un punto MIGUEL OLMEDA Madrid Sábado, 21 septiembre 2019, 07:18

Pasan los veranos, se marchan ídolos y llegan promesas que sueñan con serlo, pero el Atlético de Madrid sigue empeñado en ser la resistencia de la Liga y de Europa. Simeone hizo del Vicente Calderón su cuartel general, un fortín inexpugnable donde cimentó una Liga sin ceder una derrota y dos finales de Champions en las que apenas perdió un duelo. En la temporada de la revolución, el Wanda Metropolitano va camino de ser también la roca del campeonato. «Nunca había vivido un ambiente así», reconocía Trippier tras el debut continental, y eso que viene de Inglaterra, el país de la fiebre en las gradas.

Con la remontada frente a la Juventus, el Metropolitano encadena ya once partidos sin presenciar una derrota local. Siete meses y medio, desde el 9 de febrero, cuando el Real Madrid asaltó la fortaleza con un polémico 1-3 a manos de Casemiro, Ramos y Bale. A 17 encuentros se elevaba la racha anterior sin perder, a trece la que la precedió y a diez la que vino primero. En ellas claudicó el Celta de Vigo, que todavía no le ha cogido el pulso al nuevo feudo rojiblanco: 3-0 en la 17/18 y 2-0 en la 18/19.

Sí que conocía algo mejor los entresijos del Calderón, donde en 2016 le aguó al Atlético una Copa del Rey; aunque de los protagonistas de aquella faena triunfal solo siguen como celestes Rubén Blanco, Hugo Mallo y Iago Aspas, además de Sergio Álvarez, que fue suplente entonces. La cantera, ya se sabe. En Liga, en todo caso, también el Calderón se le hizo cuesta arriba al Celta. Ganó 0-3 en 2006 y 2-3 en 2007 por última vez, pero más tarde cosecharía dos empates en 2010 y 2014.

Décimo aniversario de Koke

Koke, que el jueves cumplió diez años y 420 partidos con el primer equipo atlético, liderará de nuevo el centro del campo de Simeone, en el que le acompañarán el comodín Saúl y, previsiblemente, Vitolo y Héctor Herrera. El mexicano, que hasta el miércoles no había disputado un solo minuto oficial de rojiblanco, marcó el empate definitivo en su debut y dejó buenas sensaciones en el cuarto de hora del que dispuso.

Con Lemar fuera de la convocatoria por molestias en un muslo, Thomas para el mediocentro es otra opción que baraja el técnico argentino en un once que se consolida desde atrás. La pareja Trippier-Lodi se ha hecho fija en los laterales con su despliegue ofensivo, mientras que Giménez ha tomado el testigo de Godín como mariscal en el centro de la defensa y Savic, que también marco ante la Juventus, sigue siendo la opción preferente del 'Cholo' para acompañar al uruguayo. Arriba, Joao Félix y Diego Costa son inamovibles, a pesar de que el delantero de Lagarto no solo no ha marcado aún, sino que ni siquiera ha logrado tirar a portería.

En el Celta, Fran Escribá podrá contar con Rafinha, convocado después de superar una rotura fibrilar, y también con David Costas. Okay Yokuslu se estrena en una lista en la que no están Gabriel Fernández, que sufre un proceso gripal, los expulsados Jorge Sáenz y Fran Beltrán y los lesionados Juan Hernández y David Juncá.

- Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Lodi, Koke, Saúl, Herrera, Vitolo, Joao Félix y Diego Costa.

Celta: Rubén, Mallo, Aidoo, Araújo, Olaza, Brais, Okay, Lobotka, Denis, Mina y Aspas.

Árbitro: Melero López (Comité andaluz).

Estadio: Wanda Metropolitano (Madrid).

Hora y TV: 18:30 horas, Movistar LaLiga.