El Atlético aspira a redimirse y sumar sus primeros puntos

David Hernández Madrid Viernes, 22 de agosto 2025, 18:40

El Atlético de Madrid recibirá este sábado en el Metropolitano al Elche con la expectativa de sumar sus primeros puntos del campeonato. La derrota en campo del Espanyol durante el estreno liguero fue un golpe para el Cholo, pero el argentino confía en sus jugadores y asegura que están trabajando de forma fantástica. En lo que va de siglo, es la segunda vez que los rojiblancos tropiezan en la jornada inaugural. El precedente se produjo en 2009, antes de que Simeone llegase al banquillo del Atlético, al caer 3-0 en su visita a Málaga. En aquella ocasión, los madrileños empataron en casa en la segunda jornada y no sumaron su primera victoria hasta la sexta fecha del campeonato.

El Atlético es favorito para ganar, pero no debe descuidarse, ya que su juego no es especialmente brillante, ni autoritario con el rival. El Elche es un recién ascendido y no tiene un plantel con jugadores de mucho renombre, mas allá de las incorporaciones de Rafa Mir y el portugués André Silva. En cualquier caso, Eder Sarabia planteará un partido indigesto para los madrileños, al igual que hizo en la primera jornada contra el Betis. En el regreso a Primera contra los sevillanos, el Elche fue capaz de rescatar un punto tras ir a la deriva todo el encuentro, al contrario de lo que le pasó al Atlético. Fue una muestra de la capacidad de pelea que tiene la escuadra ilicitana.

Las decisiones del Cholo contra el Espanyol, en especial los cambios, han generado mucho revuelo. Simeone tendrá la labor de confeccionar un nuevo once en el que no podrá estar su '10' Álex Baena por una lesión muscular. Esta baja supone un problema en el aspecto de la creación de juego y puede provocar que el técnico argentino apueste por un fútbol más directo y con espacios en los que puedan despuntar Giuliano o Marcos Llorente. También está por ver quién acompañará a Julián Álvarez en la punta de ataque.

La elección más probable es Alexander Sorloth, que está molesto ante su falta de minutos y que tendría enfrente a un rival ideal para el noruego por sus condiciones de rematador. También podría apostar por Griezmann, que aunque su rol cada vez tenga menor importancia, no deja de ser el mejor director de orquesta para el ataque rojiblanco. La última opción sería el flamante fichaje Giacomo Raspadori, que tuvo ya minutos en Cornellá y podría ser su primera gran oportunidad.

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar este año en enero, durante los octavos de la Copa del Rey, y el Atlético asaltó el Martínez Valero con un contundente 0-4. Los dos rivales han jugado un total de 17 veces, con un balance de trece victorias para los rojiblancos, un empate y tres triunfos ilicitanos. Además, como curiosidad, el Atlético ha jugado ocho veces contra el Elche como local y ganó en todas ellas.

-Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Lenglet, Le Normand, Ruggeri, Giuliano, Barrios, Cardoso, Almada, Julián Álvarez y Sorloth.

Elche: Dituro, Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Petrot, Mendoza, Febas, Aguado, Valera, Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano).

Estadio: Metropolitano

Hora: 19:30 h.

TV: DAZN.