La UEFA responde al Atlético con el vídeo del desgraciado resbalón

Amador Gómez Madrid Jueves, 13 de marzo 2025, 18:24 | Actualizado 18:58h.

El Atlético pidió explicaciones a la UEFA por el penalti anulado a Julián Álvarez en la tanda que dio al Real Madrid la clasificación para cuartos de la Champions y el máximo organismo europeo respondió este jueves al club rojiblanco con el vídeo del desgraciado resbalón y un comunicado en el que admitió que el contacto del delantero con su pie de apoyo fue «mínimo», pero que el argentino tocó dos veces el balón. Con una imagen de la que no disponía la señal televisiva, captada gracias a una de las cámaras de la UEFA desde uno de los fondos del Metropolitano, aunque no sea de una claridad nítida, el organismo continental quiso zanjar así la polémica generada por el lanzamiento de penalti invalidado por el VAR.

«Bajo la regla actual, el VAR tuvo que llamar al árbitro para indicar que el gol debía ser anulado», recordó la UEFA, que anunció sin embargo que ahora estudiará con la FIFA y la International Board (IFAB) la anulación de esa injusta normativa que fue decisiva para la eliminación del Atlético en la tanda de penaltis. «La UEFA entablará conversaciones con la FIFA y la IFAB para determinar si la regla debería revisarse en los casos en que un doble toque sea claramente involuntario», reza el breve comunicado del organismo presidido por Aleksander Ceferin.

A primera hora de la mañana el Atlético se puso en contacto con la UEFA y reclamó una postura oficial al considerar que el penalti marcado por Julián Álvarez no debió ser anulado, «al no cumplir la norma 14 de la International Board», que establece que en el lanzamiento de un penalti, «el balón estará en juego en el momento en que se golpee y se desplace con claridad». También se queja el Atlético de que los responsables del VAR decidiesen sobre la acción en solo un minuto, cuando no se disponía de ninguna imagen nítida antes del golpeo de la pelota por parte de Julián Álvarez.

«No sentí que toqué el balón», aseguró el delantero argentino a sus compañeros en el vestuario del Metropolitano después de que el campeón del mundo pasase la noche del jueves a formar parte de la negra e interminable leyenda de 'Pupas' del Atlético de Madrid. «Arriba las manos», tituló este viernes en portada el diario Olé. «Simeone pidió que levantara la mano el que hubiera visto el doble toque de Julián en el penal que le anuló el VAR y nadie lo hizo: una vez más, así gana el Madrid», llegó a proclamar en primer página el periódico deportivo argentino junto a una fotografía del delantero rojiblanco en el momento de pegar al balón su pierna derecha.

El caso es que el Atlético no deja de maldecir su mala suerte, especialmente en la Champions y contra el eterno rival, que por tercera vez consecutiva superó al conjunto colchonero en una tanda de penaltis. Fue Thibaut Courtois quien advirtió al polaco Szymon Marciniak que Julián Álvarez pudo tocar en dos ocasiones la pelota. «Sentí que Julián tocó doble y se lo dije al árbitro», desveló el portero belga del Real Madrid, quien arremetió contra Diego Pablo Simeone tras la resolución de una tanda de penaltis inédita que volvió a ser cruel para el Atlético.

«Harto del victimismo»

«Estoy harto de este victimismo y de siempre llorar por cosas así. Si vas ganando 1-0 en el primer minuto y luego no intentas marcar el segundo creo que ahí está el fallo de su partido», lanzó Courtois al técnico argentino del Atlético al destacar la que pudo ser la verdadera clave de la eliminación del Atlético en vez de una posible resolución del cruce en el tiempo reglamentario. El guardameta madridista no fue el único que se percató de que Julián Álvarez pudo haber cometido una infracción.

Rodrygo reveló en una televisión de su país: «Fue gracioso, estaba en el banquillo con los compañeros viéndolo y la manera en que sale la pelota de sus botas es muy extraña, como si le hubiera dado dos toques». «Teníamos una cámara detrás y empezaron a gritar: 'Dos toques, dos toques'. Y ya empezamos a presionar al árbitro, él lo vio y efectivamente dos toques. Nunca había visto eso», reconoció el delantero brasileño del Real Madrid.