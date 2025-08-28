Corazón chipriota, mente riojana

La Champions vuelve a escena entre contrastes. Por un lado, España cuenta con un repóquer de equipos en el sorteo que se celebra esta (18. ... 00 horas) en el Foro Grimaldi de Mónaco. Por otro estará el PSG, actual campeón y por tanto favorito al título. Y un peldaño más abajo, equipos como el Pafos de Chipre, desconocido, con apenas historia que contar y con un entrenador riojano en su banquillo, Juan Carlos Carcedo, para el que esta experiencia no será la primera en Europa.

El Pafos eliminó al Estrella Roja, equipo de más nombre en el fútbol europeo tras empatar (1-1) en su partido. Jajá marcó para los chipriotas a falta de diez minutos y obró el milagro. Fiesta en el Limosol Stadium, que no es su campo, pero cuyos aficionados no daban crédito a la gesta.

La historia del Pafos es muy sencilla de resumir. Se creó en el año 2014, juega sus partidos en el estadio Stelios Kyriakides, sede fija de la selección nacional de rugby, y es el actual campeón de la liga chipriota. Historia corta, pero interesante que ha supuesto la ruptura del dominio de cluubes como el AEK Larnaca, AEL Limasol o el Apoel NIcosia en una competición con catorce equipos y siete ciudades inmersas. Competición modesta en la que entidades como el Krasava Ypsonas juega en un campo, el Stelios Chari, con capacidad para 1.000 personas. Vamos, como si fuera el Mundial'82 o La Planilla.

El Pafos es el orgullo de Pafos, ciudad costera que se levanta en la playas del oeste del país. Con apenas 36.000 espectadores, sus habitantes viven por y para su equipo y ahora sueñan con la visita de los grandes del fútbol europeo, aunque habrá que ver dónde juega sus partidos, si en su campo, un recinto con pista de atletismo y un aforo inferior a los 10.000 espectadores, o en el Limasol, escenario en el que eliminaron al Estrella Roja.

Juan Carlos Carcedo (Logroño, 1973) es el nombre propio del equipo. Un trotamundos como entrenador, pero primero como jugador. Los aficionados al fútbol español le conocen por sus efímero paso por el Ibiza, primero, y por el Zaragoza, después, pero desde junio de 2023 es el máximo responsable del club pafiti. En su primera campaña llevó al club blanquiazul al subcampeonato y en la segunda se alzaron con el título, el primero liguero en su corta historia.

Sin embargo, la historia de Carcedo va más allá del Pafos, Zaragoza o Ibiza. Como jugador militó en equipos como la Gramanet, Espanyol, Atlético, en sus canteras, Olympique de Niza, Leganés y Las Palmas, donde se retiró en al finalizar la temporada 2005/06. Como entrenador, su historial es mucho más interesante, sobre todo en la etapa que se sentó al lado de Unai Yemery, con el que comenzó a trabajar ese mismo verano en el Almería. Luego llegaron Valencia, Spartak de Moscú, Sevilla, París Saint Germain y Arsenal, antes de dar el salto y afrontar su primera experiencia en el Ibiza en el año 2000. En el Pafos su nombre sonará con más fuerza en Europa, sobre todo si los resultados sorprenden a los aficionados y son buenos.