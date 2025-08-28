LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Juan Carlos Carcedo celebra la clasificación de su equipo para la Liga de Campeones. EFE
Fútbol

Corazón chipriota, mente riojana

El Pafos chipriota que entrena el riojano Juan Carlos Carcedo entra hoy en el sorteo de la Liga de Campeones, en la que estarán Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal y Atlético

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:18

La Champions vuelve a escena entre contrastes. Por un lado, España cuenta con un repóquer de equipos en el sorteo que se celebra esta (18. ... 00 horas) en el Foro Grimaldi de Mónaco. Por otro estará el PSG, actual campeón y por tanto favorito al título. Y un peldaño más abajo, equipos como el Pafos de Chipre, desconocido, con apenas historia que contar y con un entrenador riojano en su banquillo, Juan Carlos Carcedo, para el que esta experiencia no será la primera en Europa.

