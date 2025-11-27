LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabi Alonso abraza a Mbappé tras el póker del francés que le dio la victoria al Real Madrid frente a Olympiacos. Stephane Mahe (Reuters)
Análisis

Un Real Madrid con doble cara

El vitaminado ataque liderado por Mbappé y Vinicius contrastó en Grecia con la anémica labor defensiva de un equipo que sufre especialmente en la protección de los balones aéreos

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:37

Comenta

La balsámica aunque sufrida victoria que obtuvo el Real Madrid el miércoles frente a Olympiacos mostró las dos caras de un equipo que necesita ... mejorar en muchas facetas para afrontar duelos de tronío con los otros transatlánticos futbolísticos del Viejo Continente. Pletórico en ataque, donde Vinicius ofreció un recital desbordando una y otra vez por banda izquierda y Mbappé selló un póker de goles que solo habían registrado previamente Ferenc Puskas, Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid en Europa, el conjunto de Chamartín fue a la vez un coladero en defensa y se llevó tres goles por parte de un rival que se movió entre la valentía y la temeridad, dos de ellos por vía aérea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2

    Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año
  3. 3 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  6. 6

    La cooperativa de San Vicente se transforma en sociedad limitada en busca de socios inversores
  7. 7

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  8. 8

    Al menos 65 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  9. 9

    El acusado de agredir a cuatro personas en una discoteca de Logroño acepta dos años de cárcel
  10. 10

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un Real Madrid con doble cara

Un Real Madrid con doble cara