Fermín celebra uno de los tres goles que marcó ante Olympiacos. Alberto Estévez (Efe)
Análisis

Fermín se gana un sitio en el clásico

El onubense firmó un 'hat-trick' ante Olympiacos que confirma su importancia en el equipo de Flick

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:59

Fermín se ha ganado a pulso ser un jugador importante en el Barcelona. Tras un verano en el que su nombre sonó con fuerza para ... hacer caja rumbo a la Premier League y resolver muchos problemas económicos que atraviesa el equipo azulgrana, el atacante onubense está decidido a hacerse un sitio en el cuadro de Hansi Flick y este martes dio un paso más en esa dirección. Firmó un 'hat-trick' en la Champions contra Olympiacos, una exhibición que le sitúa como un futbolista muy a tener en cuenta de cara al clásico que se jugará este domingo en el Santiago Bernabéu.

