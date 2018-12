Real Madrid Dani Carvajal: «¿Partido intrascendente? Nosotros nos vamos jodidos» El jugador del Real Madrid, Dani Carvajal / EFE El lateral blanco admitió el mal partido cosechado ante el cuadro ruso y reconoció su inconformidad ante la derrota, a pesar de haber pasado de ronda como primero de grupo RC Madrid Miércoles, 12 diciembre 2018, 21:34

El Real Madrid cayó ante el CSKA en la última jornada de la fase de clasificación. Un choque que no decidía nada en favor de los intereses blancos, líderes del grupo G. Sin embargo, una victoria en el Santiago Bernabéu como broche final a una fase en la que el cuadro merengue ha cosechado cuatro victorias y dos empates, hubiera sido una excelente forma de recuperar la confianza, en ocasiones perdida, desde el comienzo de la temporada. Dani Carvajal, que no fue de la partida ante el cuadro ruso, mostró su valoración al final del duelo. «Es un partido intrascendente para quien quiera verlo así. Para nosotros es un partido oficial y nos vamos jodidos. Aun así, son seis partidos en los que hemos conseguido el objetivo y vamos primeros», admitió Carvajal.

Un duelo en el que ha achacado al equipo blanco la falta de tensión, algo que para el lateral blanco no ha faltado. «Creo que en la primera parte hemos tenido bastantes opciones para ir por delante en el marcador pero los errores defensivos nos han condenado mucho», dijo.

La realidad es que el Madrid saltó al césped del Santiago Bernabéu repleto de jóvenes caras, que en otras ocasiones habían hecho un fantástico papel, pero que ante el CSKA no llegaron a mostrar su mejor cara. «No creo que hace 2 o 3 semanas los canteranos fueran la rehostia o capaces de revolucionar todo, ni que hoy no valga ninguno para el primer equipo. Hay chicos que tienen un gran futuro y un gran presente», valoró el lateral.

Una alineación en la que hoy sí era titular Isco Alarcón, que volvió al once tras no salir de inicio ante el Huesca, y realizó un gesto algo desafiante a la grada tras fallar una clara ocasión de gol. «Ni he visto el gesto ni me he fijado en los pitidos. Es un jugador valiente que quiere el balón y que no desaparece y eso es de valorar», remarcó Carvajal. «Las valoraciones que tiene que hacer el míster pero los 24 que estamos en la plantilla somos aptos, todos queremos ayudar, el míster es el que tiene que poner a los 11 cada partido», añadió el jugador blanco.

Vinícius: «Vamos a seguir trabajando para mejorar»

En el once inicial, al igual que Isco, estaba Vinícius, que se convirtió así en el tercer futbolista más joven que partía desde el minuto 1 vistiendo la zamarra blanca en la máxima competición continental, tras Iker Casillas y Raúl. Destacó el brasileño que su equipo no tuvo fortuna: «Hemos intentado mucho pero no hemos conseguido meter los goles. Ellos llegaron tres veces y marcaron».

Defendió el talento de los futbolistas que alistó Solari en un bloque de extraordinaria juventud. «Todos los jugadores que han jugado hoy tienen grandes cualidades pero no ha sido nuestro día», valoró el ex del Flamengo, que puso ya el foco en el duelo contra el Rayo Vallecano de la decimosexta jornada de Liga. «Vamos a seguir trabajando para mejorar siempre. El sábado hay otro partido para jugar bien y sumar los tres puntos», finalizó.