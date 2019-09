Grupo F I Jornada 1 Messi y la Liga de Campeones vuelven de la mano El argentino recibió el alta médica y viajó a Dortmund con el Barça, que inicia un nuevo asalto a la competición que más disgustos le está dando P. RÍOS Barcelona Martes, 17 septiembre 2019, 06:56

Cuatro meses depués de la humillante eliminación en Anfield, el Barça vuelve a la Liga de Campeones con la misma ilusión de siempre por reconquistar un trofeo que no levanta desde 2015, pero con menos palabras grandilocuentes e intentando relativizar la obsesión que supone. Nada sera lo mismo desde las dos remontadas sufridas en Roma, en cuartos de final de la temporada 2017-18 (3-0 tras el 4-1 del Camp Nou), y Liverpool, en la última semifinal (4-0 tras el 3-0 del estadio azulgrana). Fueron dos partidos nefastos que estropearon las dos temporadas de Ernesto Valverde al mando, que iban camino de ser extraordinarias. Esta vez la prudencia es máxima, especialmente tras entrar en el sorteo en el grupo más difícil de la primera fase, con Borussia Dortmund e Inter, además del Slavia de Praga. El inicio ya exigirá una versión que el Barça todavía no ha ofrecido en cuatro jornadas de Liga: el fenomenal ambiente del 'Muro amarillo' del Signal Iduna Park, con 80.000 aficionados entregados a un equipo ofensivo y descarado, espera este martes a las 21:00 horas (Movistar Liga de Campeones).

Tras la reaparición de Luis Suárez el sábado en Liga ante el Valencia, partido en el que anotó un doblete en media hora, ahora llega el turno de Leo Messi, quien recibió el alta médica este lunes para viajar con la expedición. No viste de azulgrana desde la final de Copa perdida ante el Valencia, hace casi cuatro meses, y no compite desde el tercer y cuarto puesto de la Copa América, haces dos meses y medio. No ha jugado ni amistosos en ese tiempo y apenas ha completado un par de enrenamientos entre su primera lesión en el gemelo derecho (5 de agosto en su primer día de trabajo) y su recaída (22 de agosto). Todo indica que Valverde no le alineará de inicio por precaución, pero Messi está loco por volver a jugar y será difícil pararle. El ataque inicial debería estar formado por Luis Suárez, quien cumple cuatro años sin marcar a domicilio en la Liga de Campeones; Griezmann, en su estreno europeo con el Barça; y un canterano que saldría entre Ansu Fati, la revelación a sus 16 años, Carles Pérez o incluso Sergi Roberto si Valverde decide salir con un falso extremo que le permita dibujar un 4-4-2 en defensa.

Neto, el exportero del Valencia, recibió el alta tras su fractura en una mano en la gira estadounidense. También viajó el portero Iñaki Peña, del filial, pero el guardameta protagonista será Ter Stegen en su regreso a Alemania, donde hay polémica por sus declaraciones lamentando su suplencia en la selección de Joachim Löw. «Es un golpe muy duro para mí» dijo. Manuel Neuer, el titular, le ha respondido: «No sé si esas palabras ayudan a la selección». El barcelonista se ha puesto mucha presión en un partido que verán todos los alemanes. Dembélé y Umtiti son las dos bajas por lesión del Barça, aunque en la grada habrá cuatro descartados, pues viajaron 22 tras entrenarse en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. Este año Valverde ha decidido entrenar en casa antes de viajar y no hacerlo en el estadio del partido.

En el Borussia Dortmund espera con ganas de reivindicarse un exbarcelonista como Paco Alcácer, quien tuvo pocas oportunidades entre 2016 y 2018. En Alemania le va de maravilla. Durante la pasada temporada ya impresionó y en la actual ha marcado en todos los partidos oficiales con su equipo y la selección española: 10 goles en ocho encuentros. Con el extremo inglés Jadon Sancho, un portento regateando y dando asistencias, y el mediapunta alemán Marco Reus, forman un ataque temible. Otro exazulgrana recién llegado de su cantera, el lateral derecho balear Mate Morey, es baja por lesión en un hombro.

-Alineaciones probables:

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Gerreiro, Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Brandt y Alcácer.

Barça: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Arthur, Busquets, De Jong, Carles Pérez, Luis Suárez y Griezmann.

Árbitro: Ovidiu Hategan (Rumanía).

Estadio y horario: Signal Iduna Park. 21:00 h. (Movistar Liga de Campeones).