El Barça recibirá al PSG en Montjuic en su estreno como local en Champions El club ha propuesto a la UEFA poder disputar los partidos de la fase de grupos de Champions en dos sedes diferentes esperando poder disputar los últimos en el Camp Nou

Viernes, 19 de septiembre 2025

El estreno del Barça en la Champions no será en el Camp Nou. El partido ante el PSG -que supondrá la vuelta de Luis Enrique- de la segunda jornada de la liguilla de la máxima competición europea se disputará en el el Estadio de Montjuic. «El FC Barcelona informa que el segundo partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del miércoles 1 de octubre, a las 21.00 horas, frente al París Saint-Germain, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys», rezaba el texto difundido.

El club que preside Joan Laporta recordó que el Barcelona continúa trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Camp Nou en próximas fechas y hasta que eso ocurra ha ido buscando soluciones alternativas. La primera fue disputar dos partidos ligueros en el Johan Cruyff: el del pasado fin de semana ante el Valencia y el del próximo domingo frente al Getafe. El siguiente compromiso liguero tendrá lugar el domingo 28 contra la Real Sociedad, del que todavía no hay sede confirmada, pero lo que es seguro es que el duelo ante el actual campeón de europa se disputará el 1 de octubre en Montjuïc.

Sin embargo, el Barcelona ha propuesto a la UEFA poder disputar los partidos de la fase de grupos de Champions en dos sedes diferentes, para que los primeros se disputen en Montjuïc y el resto ya en el Camp Nou. Una petición que está valorando la UEFA y que desde el el club se entiende que no va contra ninguna norma porque no busca obtener ninguna ventaja deportiva. La UEFA estableció la regla de que todos los partidos de la liguilla se jugaran en el mismo estadio para evitar que un equipo pudiera cambiar de sede y beneficiarse frente a un rival en concreto, ya fuera por el estado del césped o por un aforo mucho mayor. Una situación que no se da en este caso. La UEFA dará una respuesta tras analizar la petición del Barcelona y según el estado en que se encuentre el Camp Nou, pero el siguiente partido en casa en Champions será el 21 de octubre frente al Olympiacos.

Un proyecto que empzó en 2021

El regreso del fútbol al Camp Nou se ha convertido en una incógnita por los constantes retrasos, controversias, permisos, misterios y fechas de reinauración que no se cumplen. El proyecto, bautizado como Espai Barça, se presentó en 2021 como el gran proyecto de modernización del club azulgrana. Aunque la hoja de ruta parecía muy realista, el paso del tiempo ha confirmado que todo se ha ido complicando. Se hablaba de reapertura parcial en noviembre de 2024, de un uso más amplio ya en 2025 y de la finalización completa en 2026. La realidad es que de momento está jugando los partidos ligueros en el Estadi Joha Cruyff, con capacidad para apenas 6.000 espectadores porque no ha llegado a tiempo de cumplir con las disposiciones exigidas por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal para obtener la Licencia de Primera Ocupación.

El Camp Nou cerró sus puertas en mayo de 2023 y el traslado provisional al Estadi Olímpic de Montjuïc se presentó como un mal necesario y como un paréntesis corto hasta poder regresar al nuevo estadio. La primera fecha marcada en rojo fue el 29 de noviembre de 2024, coincidiendo con el 125 aniversario del club. El presidente Joan Laporta habló de ese día como «un día histórico, el renacer de nuestro estadio». El plan era reabrir parcialmente el recinto con un aforo de 60.000 espectadores, pero cuando llegó la fecha, el Camp Nou distaba mucho de estar preparado porque la cubierta seguía pendiente, la grada aún estaba en proceso de reconstrucción y las salidas de evacuación no estaban homologadas.

El siguiente intento de llevar a cabo la puesta de largo se fijó para el 10 de agosto de 2025, día del Trofeo Joan Gamper. El club no logró a tiempo la licencia municipal de ocupación parcial y tuvo que posponerse. La directiva volvió a marcarse una fecha de regreso. Esta vez la elegida fue el 14 de septiembre de este año para disputar el partido de Liga frente al Valencia. La idea era abrirlo con una capacidad para 27.000 espectadores, para posteriormente ampliarlo a 45.000 y finalmente 60.000, siempre condicionado a la obtención de la Licencia de Primera Ocupación Parcial. De nuevo no se cumplieron las previsiones y el barcleona está jugando sus partidos ligueros en el Estadi Johan Cruyff.

La previsión oficial es que el Spotify Camp Nou completo esté terminado en el verano de 2026 y alcanzar una capacidad de 105.000 espectadores y contar con una cubierta moderna equipada con paneles solares. La realidad dice que el regreso del fútbol al Camp Nou parece imposible.