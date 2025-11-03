El Atlético, a escapar de la trampa del Union Saint-Gilloise

Javier Varela Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:16 | Actualizado 16:20h. Comenta Compartir

El Atlético de Madrid se juega mucho más que tres puntos este martes en el Metropolitano. Recibe al Union Saint-Gilloise belga en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones europeas. Un partido trampa del que quiere escapar sin heridas. Una derrota o incluso un empate complicaría la clasificación para el Atlético, ya no entre los ocho mejores del continente -que parece difícil tras haber perdido dos partidos- sino entre los 24 mejores que dan la opción de jugar el 'playoffs' para meterse en octavos de final.

El equipo de Diego Pablo Simeone llega con la confianza que le dan los resultados en casa -seis victorias y un empate-, la fiabilidad defensiva que parece haber recuperado con la mejoría de Jan Oblak -tres partidos ligueros consecutivos sin recibir gol- y la entrada en la ecuación de José María Giménez. Arriba cuenta con el buen estado de forma de Giuliano Simeone y un Julián Álvarez, que con ocho goles dobla su marca del curso pasado a estas alturas y que se ha convertido en el abrelatas de los partidos -17 de sus 37 dianas fueron las primeras del partido-. Además, el Cholo contará además con su jugador número 12, el Metropolitano, ante el que el Atlético es intenso, dominante, difícil de doblegar y un equipo que impone su ritmo, su carácter y esa energía que multiplica el empuje de los suyos.

Con la columna vertebral del equipo cada vez más clara, sólo parece quedar la duda de quién sustituirá a Nico González, que ante el Sevilla se retiró con un fuerte golpe y este martes tendrá descanso, y quién acompañará a la Araña en el frente de ataque: Sortloth o Griezmann. El noruego hizo buenos minutos ante el Sevilla y el francés es una garantía para un Simeone que afronta el duelo consciente de que no puede permitirse despistes y que sólo vale la victoria ante el líder belga. «Tenemos la necesidad de los puntos por nuestro lugar en la Champions y eso genera el compromiso que debemos tener. Tienen velocidad en sus atacantes estarán cerrados y saliendo con su carrileros veloces», dijo en rueda de prensa. El técnico argentino sabe que su equipo está obligado a dominar desde el inicio y a no dejar crecer a un rival que, sin grandes nombres, ha demostrado ser competitivo y disciplinado. «Lo más importante es ganar y después todo lo que pueda pasar a partir de ahí claro que es mejor», ponfesó al ser cuestionado si era un partido propicio para buscar una goleada.

Un rival conocido como Les Apaches

Enfrente tendrá al Royale Union Saint-Gilloise, un lobo con piel de cordero y conocido popularmente como Les Apaches por su origen obrero. Contra todo pronóstico, en la primera jornada los belgas llegaron al Philips Stadion y ganaron a todo un histórico como el PSV (1-3) con goles de Promise David, la gran estrella del equipo, Anouar Ait El Hadj y Kevin Mac Allister -hermano del futbolista del Liverpool- para sellar su primera y hasta el momento única victoria en Liga de Campeones de toda su historia. David Hubert, que se estrenó en el banquillo hace tres semanas, se planta en el Metropolitano con el objetivo de lograr su primera victoria en Champions tras ganar los cuatro partidos que ha dirigido en la liga belga y perder en Europa ante el Inter.

El Union Saint-Gilloise, que durante las primeras décadas del siglo XX le convirtió en una potencia de su país, con once títulos ligueros entre 1904 y 1935 y un récord de 60 partidos invictos en liga, es una de las cenicientas de esta edición de la Champions. Tras décadas de anonimato y penurias, el club resurgió con fuerza hasta proclamarse campeón de Bélgica la pasada campaña, su primer título en 90 años, que le abrió su participación en la Champions. De hecho, el club belga es toda una institución en su país. Las gradas de su estadio, el Stade Joseph Marien, acogen a 9.400 aficionados que tienen prohibido silbar o insultar al rival. «El visitante es un invitado a la casa del fútbol», repiten con orgullo los hinchas, que incluso han creado su propia cerveza, la 1897, en honor al año de fundación del club.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko, Koke, Baena, Giuliano, Almada, Griezmann o Sorloth y Julián Álvarez.

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgees, Leysen, Khalaili, Rasmussen, Zorgane, Niang; de Perre, Giger, Promise David.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega)

Hora: 21:00 h. Estadio: Metropolitano

TV: M+ Liga de Campeones 2