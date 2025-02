Irene Paredes, sobre la sentencia a Rubiales: «Es llamativo o raro que no haya condena por las coacciones»

Amador Gómez Madrid Jueves, 20 de febrero 2025, 19:51 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

«Me parece acertada la condena por agresión sexual, pero me parece llamativo o raro que no haya condena por las coacciones», proclamó este jueves Irene Paredes, capitana de la selección española, cuando se le preguntó su opinión sobre la sentencia del 'caso Rubiales'. «Es el resumen del sentir del vestuario. ¿Qué vamos a decir? Respetamos a la justicia y estamos centradas en el partido de mañana (contra Bélgica en la Liga de Naciones en Valencia), que es lo que nos toca a nosotras», añadió la futbolista guipuzcoana.

Irene Paredes, que fue testigo en el juicio contra Rubiales, no quiso ahondar más en la polémica por la resolución judicial. «Lo que tuve que decir ya lo dije en el juicio y a partir de ahí hay personas, en este caso el juez, que han dictado sentencia, y en eso no me puedo meter», zanjó la jugadora del Barcelona.

Irene Paredes sí reconoció que aún no había podido hablar con Jenni Hermoso tras conocerse la sentencia. «Lo haré, si no es en un rato, mañana. No sé cómo está Jenni, pero hay ciertas cosas que se quedan dentro de nosotras», comentó.

La seleccionadora, Montse Tomé, que también compareció como testigo en el juicio al expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), rechazó cualquier pregunta sobre la sentencia. «Es lo que es. Yo no me quiero pronunciar más sobre ello. Estamos pensando en Bélgica, empezamos la Nations League y tenemos muchas ganas. Ya hablé lo que tenía que hablar y no tengo más que comentar respecto a esto», respondió la entrenadora asturiana ante la primera pregunta sobre el 'caso Rubiales'.

Sí reconoció Montse Tomé que habían sido días complicados para ella personalmente al ser citada a declarar por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso. «No han sido días sencillos, pero los he afrontado. Dentro de ese tiempo la salvación es poder dedicarse a ver fútbol y ahora estamos aquí. Llevamos tiempo pensando en Bélgica», insistió.

«Es verdad que desde que estoy como seleccionadora no he podido controlar las preguntas que me hacéis. Me encantaría hablar de fútbol porque tenemos un grandísimo equipo con jugadoras que tienen muchas cosas que contar y nos perdemos muchas cosas. Me gustaría que a partir de ahora empezáramos una época en la que esas preguntas ahondaran más. El ruido de fuera es entendible, pero el equipo está metido en entrenar y jugar», concluyó Montse Tomé.