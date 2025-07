La Federación Riojana de Fútbol trabaja en el escenario de que sí se votará el sábado

La Federación Riojana de Fútbol trabaja desde los últimos días con el próximo sábado como meta de un proceso electoral que arrancó el 1 de ... septiembre. Es decir, contempla que este próximo 26 de julio se constituya la asamblea general y se vote al nuevo presidente. Todo ello pendiente sin embargo de los movimientos del Tribunal Contencioso Administrativo, al que Jesús Alonso solicitó 'cautelarísimas' para anular la votación y que de momento no se ha pronunciado.

El censo, los ochenta votantes, ya tienen a su disposición toda la información acerca de la jornada del sábado, incluidas los papeles oficiales para la votación. Personal de la Federación ya estuvo la pasada semana en las instalaciones del Palacio de los Deportes para pensar cómo organizar el espacio para ese día. La última votación a la presidente, en la que salió reelegido Jacinto Alonso, ya se celebró en el recinto de Las Gaunas, por lo que la puesta en escena se conoce.

Las papeletas oficiales son sencillas, no hay posibilidad de confundirse. «Elección presidente Federación Riojana de Fútbol. Candidato: D. Jesús Alonso Extremiana» y «Elección presidente Federación Riojana de Fútbol. Candidato: D. Gustavo Sáenz Lapedriza». Fácil. Y los votantes ya pueden descargársela de internet. Alonso y Sáenz son los dos únicos candidatos reconocidos por la Junta Electoral, como quedó reflejado por escrito el 14 de julio. El ganador en las urnas deberá esperar, no obstante, al 5 de agosto para dar por hecha su victoria, al 100%, y tras resolver las reclamaciones, y al 6 de agosto para tomar posesión.

Quién estará el sábado en el Palacio es fundamental en la votación, ya que solo los clubes pueden delegar el voto a un tercero

Es el final, pero el sábado amanecerá con un orden del día que deja claro que se convoca a la asamblea general en «sesión constitutiva» a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria en la pista del Palacio de los Deportes, con acceso por las puertas 0 y 8.

Pendientes del censo

Más allá de la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, si es que se pronuncia antes del sábado, los candidatos están muy atentos al censo electoral y sobre todo a quienes estarán el sábado en el Palacio. Y dentro de ese censo, de la composición de la asamblea, el estamento de deportistas se antoja fundamental para el recuento que decidirá el ganador.

La explicación es tan sencilla como completa. La asamblea está compuestas por cuarenta clubes, ocho técnicos/entrenadores, ocho jueces/árbitros y veinticuatro deportistas, es decir, jugadores. A día de hoy, y según los miembros que componen la asamblea desde el 19 de marzo, Gustavo Sáenz suma 48 votos gracias a su unión con Raúl Ruiz. Y los otros 32 corresponden a Jesús Alonso.

Los 24 deportistas que pueden votar son vitales para ambos candidatos, porque pueden registrarse ausencias en la votación

Se da por hecho que los cuarenta clubes votarán porque es el único estamento en el que se puede delegar el voto en caso de ausencia y más de una entidad ha cambiado el nombre de su representante para que pueda votar físicamente, la única vía, en estas elecciones.

El resto de los votos, cuarenta más, deben efectuarlo las cuarenta personas que optaban a condición de asambleístas y lo han logrado. Si no están presentes el sábado en el Palacio no podrán votar y la candidatura a la que van unidos perderá el voto. Así de sencillo. No hay alternativa.

Jesús Alonso cuenta con el apoyo de cuatro de los ocho entrenadores que han entrado en la asamblea. A ellos une cinco votos más del estamento arbitral, lista que lideran César Soto Grado y Miguel Sesma, ambos colegiados de Primera División y, en el caso del primero, internacional.

Gustavo Sáenz contabiliza cuatro votos en el estamento de entrenadores, uno de ellos procedente de la desaparecida candidatura de Raúl Ruiz, y tres del estamento arbitral. Muy parejos, aunque con dos votos mas Alonso entre estos dos colectivos.

Y los jugadores. Diez de los deportistas/asambleístas apoyan a Jesús Alonso y catorce (7+7) a Gustavo Sáenz. Ahora bien, habrá que esperar al mismo sábado para saber cuántos de esos veinticuatro, con clara ventaja para Sáenz, acuden a votar y votan porque la fecha es realmente mala.

Muchos de ellos están de vacaciones porque, además, aún no han empezado las pretemporadas con sus respectivos equipos. Y no pueden delegar el voto a otra persona. Sáenz parte con una renta de dieciséis apoyos respecto a su adversario. A partir de aquí, todo son cuentas, sin olvidar que éstos son los números escritos en papel. Luego queda la realidad.