La Selección Riojana Sénior empieza los entrenamientos para la Copa de las Regiones

La Selección Riojana Sénior (aficionados) ya ha comenzado a ejercitarse de cara a su nueva participación de la Copa de las Regiones UEFA. La cita, ... que se celebra de manera bianual, se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre en Castilla-La Mancha y el conjunto riojano ha quedado encuadrado en el Grupo B.

Esta competición tiene un significado especial para los riojanos, ya que en las dos últimas ediciones alcanzaron los cuartos de final del certamen; la más reciente finalizó con un emocionante gol de Alejandro Martínez ante la selección de la Comunidad Valenciana en el último segundo. Momentos que alimentan la motivación de un grupo que quiere agrandar su estela.

El seleccionador de la riojana Senior David Ochoa dirigió la primera sesión de trabajo con una convocatoria de 24 futbolistas, que conforman una preselección inicial. De este grupo saldrán los 18 jugadores definitivos que disputarán la primera fase del torneo.

Pueden ser seleccionados futbolistas de Tercera División —sin excluir categorías regionales—, siempre que no hayan tenido licencia profesional, además de cumplir otras condiciones recogidas en el reglamento de la competición.

Encajada en el Grupo B, la Riojana deberá viajar a Castilla-La Mancha, que actuará como anfitriona. El grupo lo completan Islas Baleares y País Vasco. La Rioja se enfrentará a Castilla-La Mancha y Islas Baleares durante el fin de semana del 28 al 30 de noviembre.