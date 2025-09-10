El Varea pone su nombre en octavos tras superar al Moralo

El Varea ya está en octavos de final de la Copa Federación. El conjunto logroñés cumplió en el Ángel Aguado y superó al Moralo extremeño ( ... 2-0) en la primera eliminatoria de la fase nacional. Con los goles de Edu Ubis y Saúl, los riojanos rubricaron un triunfo sólido que les permite seguir soñando con hacerse un nombre en el torneo.

El partido no pudo empezar mejor para los locales. Apenas había jugado cinco minutos de juego cuando Edu Ubis cazó un rechace dentro del área, tras un cabezazo de Tamayo, que entró en la red después de tocar el guante de Leno. El gol dio alas al Varea, que buscó con insistencia el segundo. Willy rozó el tanto en una falta lateral y el propio Ubis, muy activo, probó suerte de cabeza en dos ocasiones. El Moralo, sin embargo, también tuvo sus opciones con disparos lejanos de Daniel González y Javier, además de una llegada clara de Joumane, pero sin precisión para empatar antes del descanso.

Varea Pinillos, Juanjo, Rodri, Sergio, Dani, Tamayo (Yoel, 70), Manero, Willy (Adrián, 70), Asier, Edu Ubis (Mario , 62) y Billal (Saúl, 58). 2 - 0 Moralo Leno, Ilyas (Juanjo, 74), Dani Galvan, Iván Sánchez, Robinho, Javi (Dieguito, 46), Omar, Charles, Walter (Abde, 46), Fran Adeva y Ezequiel. Goles 1-0, m. 5. Edu Ubis; 2-0, m. 64. Saúl.

En la segunda mitad el conjunto extremeño dio un paso al frente. Tuvo más posesión y, en ocasiones, llegó a meter en apuros al Varea; pero cuando más cerca parecía estar el tanto de la igualada, apareció Saúl para ganar la espalda de la zaga, plantarse ante Leno y batirle con frialdad, estableciendo el 2-0 que encarrilaba la eliminatoria.

Todavía se le pudo complicar el partido para el conjunto riojano cuando el colegiado señaló penalti en contra. Robinho asumió la responsabilidad de lanzar desde los once metros, pero Pinillos se colocó la capa de héroe al adivinar la dirección del disparo y evitar el 2-1. Fue la última bala de los visitantes antes de que el pitido final certificase la clasificación de un Varea que se ha ganado su lugar en la siguiente ronda.