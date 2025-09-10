LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Varea celebra uno de los dos goles que le dieron anoche la victoria ante el Moralo. Sonia Tercero
Futbol / Copa Federación

El Varea pone su nombre en octavos tras superar al Moralo

El conjunto logroñés se impuso con los goles de Edu Ubis y Saúl en la primera eliminatoria de la fase nacional de la competición

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:23

El Varea ya está en octavos de final de la Copa Federación. El conjunto logroñés cumplió en el Ángel Aguado y superó al Moralo extremeño ( ... 2-0) en la primera eliminatoria de la fase nacional. Con los goles de Edu Ubis y Saúl, los riojanos rubricaron un triunfo sólido que les permite seguir soñando con hacerse un nombre en el torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

