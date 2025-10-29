LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Orodea y Meseguer intentan hacerse con el dominio del balón en el partido entre Náxara y Utebo en La Salera. Carmelo Betolaza
Fútbol | Copa del Rey

El premio a una temporada pasada brillante

Copa del Rey ·

El Náxara debuta en el torneo del KO ante un rival mayúsculo como el Eibar con el hándicap de jugar lejos de La Salera, en Haro

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:18

Comenta

La Copa emociona. Sobre todo a aquellos equipos más modestos que materializan su sueño de medirse a históricos clubes del fútbol profesional español sobre el ... mismo verde. Es el caso de la cita del Náxara con el Eibar de Segunda durante la tarde de hoy, a las 20.00 horas, en la primera ronda del torneo del KO. Podría ser una cita perfecta, tanto para el club como para su afición, sino fuera porque la entidad blanquiazul deberá jugar como visitante en su región al verse obligado a resolver dicho encuentro en el Luis de la Fuente de Haro, y no en La Salera como hubiera sido lo idóneo.

