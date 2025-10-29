VIDEO | Los goles de la derrota de la SD Logroñés
Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:18
La SD Logroñés se despide pronto de la Copa del Rey. Los blanquirrojos caen goleados por cuatro tantos en Las Gaunas ante un Racing Club ... muy superior.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión