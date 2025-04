Flick: «Hay que cuidar y respetar a los árbitros»

Óscar Bellot Sevilla Viernes, 25 de abril 2025, 18:14 | Actualizado 18:53h. Comenta Compartir

Hansi Flick rompió una lanza por el colectivo arbitral en la previa de la final de la Copa del Rey, que vino marcada por el profundo enfado que causaron en el seno del Real Madrid las declaraciones de Ricardo De Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes en el Estadio de La Cartuja. «Es un deporte, un juego, fútbol, no es más que eso. Es nuestra responsabilidad proteger a los jugadores y a todo el mundo. No está bien. Sobre el terreno de juego hay emociones, pero después del partido hay que dejarlo todo atrás. Todo el mundo quiere ver a los jugadores, pero necesitamos a los árbitros y tenemos que cuidarlos también. No podemos no respetarlos. Hay que cuidarlos y respetarlos, todos los clubes y también los jugadores», dijo el técnico del Barça después de que el árbitro de la final y el responsable del VAR se quejasen amargamente sobre los vídeos de Real Madrid Televisión en contra del estamento al que pertenecen.

Unas palabras que avivaron la polémica antes de un partido que el Barça encara con la posibilidad de asestarle una puñalada mortal a su adversario. «Es una final y es contra el Real Madrid. El estadio tiene una pinta increíble y tenemos que disfrutarlo y darlo todo. Hay que luchar. Nuestro objetivo es ganar los tres títulos, pero sabemos que es difícil porque ya hemos jugado contra ellos y sabemos que es un gran rival», remarcó un técnico que se mostró precavido pese a los vapuleos que protagonizaron los azulgranas en los dos clásicos disputados esta temporada.

«Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y una final siempre es distinta, no hay favorito que valga. Queremos que empiece el partido ya para luchar por este título», explicó el técnico del Barça en una comparecencia en la que expresó una fe absoluta en sus futbolistas. «Cuando veo cómo está entrenando el equipo me da confianza y me permite creer en estos jugadores. Lo damos todo, tenemos una idea muy clara de cómo queremos jugar. Luchamos siempre hasta el final y mañana será lo mismo», dijo el germano.

«Siempre adaptamos el plan de partido en función del rival y mañana será igual», adelantó Flick sobre un encuentro en el que Ferran Torres cubrirá la ausencia de Robert Lewandowski como ariete. «En los partidos de Copa ha demostrado lo bien que puede jugar de nueve. Contra el Betis y el Valencia estuvo muy bien. Es una muy buena posición para él. No afecta ni a Lamine ni a Raphinha. Tienen que adaptarse a que haya otro jugador ahí con otras condiciones, pero estoy encantado de tenerlo ahí», indicó sobre el de Foios un entrenador que no considera que se juegue menos que Ancelotti el sábado. «Es lo mismo. Los dos queremos ganar esta final y para eso preparamos al equipo», acotó sobre su homólogo.

Precavido

Afronta el choque Flick con la posibilidad de convertirse en el primer técnico del Barça que le gana sus tres primeros clásicos desde que lo lograra Pep Guardiola, pero el teutón no quiso dar demasiada importancia ni al 0-4 registrado en el Santiago Bernabéu ni al 2-5 cosechado frente a los blancos en el Supercopa de España. «Eso es agua pasada. Tenemos que disfrutar el presente. Ellos tienen un equipo fantástico y nos pueden hacer daño. Tenemos que hacer los deberes, jugar como queremos jugar y luchar por este título», argumentó el estratega del Barça, que se mostró respetuoso en todo momento con su adversario. «El Real Madrid es un gran club y tenemos que respetarlo», subrayó.

La final de Copa pilla al Barça con la ida de semifinales de la Champions ante el Inter en el horizonte inmediato, pero Flick prefiere ir partido a partido, como diría Simeone. «Es muy positivo jugar una final. Es una gran oportunidad para todo el equipo, para seguir mejorando y aprender. Mañana es un gran día para eso«, dijo un míster que se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal, un futbolista que suele ser determinante en las grandes citas. »Es un jugador increíble con su edad y creo que para mañana se ha preparado muy bien», avisó.

Ampliar Ronald Araujo, durante su intervención ante los medios de comunicación. Julio Muñoz (Efe) Araujo: «Ganar un título siempre es importante y más jugando contra tu mayor rival» Ronald Araujo salió a la palestra en la final de la Copa del Rey en su condición de capitán del Barça. El uruguayo se mostró precavido con el Real Madrid pese a la delicada situación en la que afrontan los blancos el choque, pero convencido de las posibilidades que tiene el Barça de sumar un nuevo título en una temporada que puede ser histórica para los azulgranas. «El equipo está muy bien, con buena dinámica. Respecto al triplete, somos conscientes de lo que somos capaces. Pero vamos partido a partido, esta es la mentalidad que nos trajo a donde estamos ahora«, dijo el zaguero a las puertas de un choque marcado por la polémica desatada a cuenta de la intervención de Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro del duelo, y Pablo González Fuerte, responsable del VAR, quejándose sobre los vídeos que Real Madrid TV realiza en contra del estamento. «No lo vi. Nosotros no hablamos de eso en el equipo. Ser árbitro es muy difícil, hay que respetar y entender lo que hacen», dijo sobre el asunto que marcó la previa Araujo, que quiso poner el foco únicamente en la pelota. «Espero un partido totalmente diferente a lo jugado esta temporada. Una final más, estamos motivados para buscar el título. El equipo está muy bien, con ganas», apuntó el charrúa, que reparte las opciones «mitad y mitad» para ambos y no considera que lo que sucede en Sevilla pueda marcar el resto del curso. «Ganar un título siempre es importante y más jugando contra tu mayor rival. Queremos ganar mañana, pero en el caso de que no pase, seguiremos luchando porque estemos primeros en Liga y en semifinales de Champions», arguyó. Araujo se mostró muy satisfecho, en cualquier caso, con el nivel que ha demostrado el Barça hasta la fecha. «Cuando empiezas no te esperas estar en estas circunstancias. Este equipo se lo merece, ha pasado por mil cosas en los últimos años y es una alegría», desgranó.