Los equipos riojanos ya conocen sus horarios coperos
La SDL jugará el martes 28, el Náxara lo hará el 29 y la UDL cerrará el 30 de octubre
Logroño
Viernes, 10 de octubre 2025, 13:28
La Sociedad Deportiva Logroñés y el Racing de Santander ya saben el horario del partido que disputarán en la primera eliminatoria de la Copa del ... Rey. Capitalinos y cántabros se verán las caras el martes 28 de octubre, a partir de las 19.30 horas, en el Municipal de Las Gaunas.
Los otros dos equipos riojanos que participan en el torneo del KO también conocen sus fechas y horarios. El Náxara jugará en el Luis de la Fuente de Haro el 29 miércoles, a las 20.00 horas. La UDL será la último en entrar en juego, el jueves 30, a las 20.00.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión