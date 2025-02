Ancelotti responde a Tebas: «Falta al respeto a millones de madridistas»

Óscar Bellot Madrid Martes, 25 de febrero 2025, 12:58 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti respondió a Javier Tebas, después de que el presidente de LaLiga arremetiese contra la forma de comportarse que tiene el Real Madrid y asegurase que empieza a «sentir vergüenza como madridista». «Tebas habla demasiado del Real Madrid. Lo que más me llama la atención es que falta al respeto a millones de madridistas hablando así. Hay temas más importantes y tendría que enfocarse más en resolver los problemas del fútbol español», dijo el italiano en la previa del partido de ida de semifinales de la Copa del Rey que medirá a los blancos con la Real Sociedad el miércoles en Anoeta.

«No sé qué tipo de vergüenza tiene, pero todos los madridistas están orgullosos de ser aficionados de este club», continuó Carletto su argumentario sobre el presidente de la patronal que agrupa a los clubes de Primera y Segunda, el cual acusó el lunes al Real Madrid de ser un club «llorón».

El desencuentro de Ancelotti con Tebas fue la nota más destacada en una rueda de prensa en la que el preparador del Real Madrid auguró «un partido entretenido y competido» frente a una Real Sociedad que «está en un buen momento». «Juega bien al fútbol, pero nosotros queremos seguir con nuestra dinámica», enfatizó el de Reggiolo antes de un encuentro para el que es duda Kylian Mbappé.

El francés no entrenó este martes con sus compañeros tras ser operado de una muela el día anterior, pero Ancelotti confirmó que el delantero viajará a San Sebastián, si bien no aseguró su presencia en el once inicial. «Mañana Mbappé viaja. Tuvo un problema con el diente y no pudo entrenar. Todos los que viajan tienen posibilidades, también Endrick», indicó.

Subsiste también la duda acerca de si Valverde regresará a la alineación tras descansar el domingo en Liga ante el Girona. El uruguayo arrastra problemas en el bíceps femoral desde hace semanas, pero Carletto no descartó su presencia en Anoeta. «Valverde podría volver al lateral derecho. Hay que ver qué tipo de alineación hago. No lo voy a pensar, ya lo he pensado, pero no lo voy a decir», manifestó el transalpino.

Paciencia con los jóvenes

Vuelve a estar en la picota el entrenador del Real Madrid a causa del poco protagonismo que están teniendo algunos de los jóvenes diamantes que tiene a su cargo como Arda Güler o Endrick. «Todos los que tengan dudas pueden venir a mi despacho. Leo que hay un 'caso Güler', pero ese caso no ha llegado aquí. Es un proceso para él como para todos los jóvenes. Pasó con Rodrygo, Vinicius, Valverde... Necesita tiempo para incorporarse a la mejor plantilla del mundo. Todo el mundo lo entiende y el que no lo entienda, tiene que hacerlo», acotó Carletto, quien destacó que no quiere ver a «un jugador feliz cuando no juega», sino a uno «que trabaja y aprende».

Desgaste «Con los veteranos pasa como con los abuelos, que a veces te cansan. Esto me está pasando también a mí. Algunos están cansados de ver mi cara todos los días»

Asume Ancelotti que buena parte de los reproches que recibe se deben al cansancio que algunos sienten al ver la misma cara durante tanto tiempo en el banquillo del Real Madrid. «A todo el mundo le gusta la juventud. Con los veteranos pasa como con los abuelos, que a veces te cansan. Esto me está pasando también a mí. Algunos están cansados de ver mi cara todos los días. Lo entiendo, pero hay que tener en cuenta que el abuelo, el veterano, aunque yo me considero un niño porque tengo el entusiasmo de un niño, solo la edad me condena, tiene experiencia y conocimiento que los jóvenes no pueden tener, porque la experiencia no se puede comprar, solo te la puede dar el tiempo. Algo he entendido en 40 años de fútbol», arguyó.

Se refirió también a la situación de otro que peina canas en el Real Madrid pero que conserva la lozanía de siempre, Luka Modric. El croata volvió a reivindicarse frente al Girona y aspira a llegar al Mundial de 2026 siendo todavía jugador del Real Madrid. «No entro en este tema, como no lo hice el año pasado, porque es un tema que hablará el club con los jugadores, como hizo el año pasado. Las leyendas tienen el derecho de hacer lo que quieran, esta es la idea del club. Hablará y tomarán las mejores decisiones para todos», indicó sobre el croata.

'Caso Negreira' «Tenemos que seguir siendo pacientes porque al final una resolución judicial saldrá»

Habló igualmente de Asencio, plenamente asentado ya en la zaga del Real Madrid tras subir del Castilla en plena ola de lesiones en la retaguardia de los blancos. «Si he dicho que Asencio tenía debilidad técnica, me he equivocado. Es joven y trabajamos con él como con todos los jóvenes de la cantera. El joven aprende mucho. No hemos trabajado lo técnico con él, hemos trabajado lo táctico. A veces la agresividad no es lo más indicado, más en el área. Te puede caer un penalti. Pero hemos trabajado en esto. Lo está haciendo muy bien. Raúl ha sido una sorpresa para todo el mundo, de verdad. Para mí también», expresó Ancelotti.

El italiano volvió a presumir de la salud del vestuario que tiene a su cargo. «Tenemos un buen ambiente. Mbappé ha llegado con mucha humildad, con un perfil muy bajo. Ha mejorado el ambiente en el sentido de que tenemos muchas más confianza porque ha llegado uno de los mejores jugadores del mundo», dijo en una comparecencia en la que volvió a quejarse del calendario y en la que se refirió al 'caso Negreira', sin desenlace dos años después de salir a la luz. «Hay un procedimiento judicial, todo el mundo está esperando esta resolución. Todo el mundo del fútbol ha sido paciente durante dos años y tenemos que seguir siendo pacientes porque al final una resolución judicial saldrá», analizó.