LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Alberite celebran su gol. MIGUEL PECHE
Copa Del Rey

El Alberite se despide del sueño de la Copa del Rey

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:03

Comenta

Se acabó. El sueño del Alberite por jugar con un Primera en la primera ronda de la Copa del Rey se esfumó ayer después ... de que los arlequinados no pudieran darle la vuelta al resultado desfavorable de la ida (4-0) al firmar un escaso empate (1-1) en casa que conlleva su eliminación del torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en la circunvalación de Logroño: un herido grave al intentar cruzar por debajo de la pasarela de Las Gaunas
  2. 2

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  3. 3

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  4. 4

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  5. 5

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  6. 6 Logroño se suma a otras ciudades y se manifiesta esta tarde en apoyo a Palestina
  7. 7 Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño
  8. 8

    La UD Logroñés suma un punto que le sabe a muy poco
  9. 9 Las mujeres de la Santa Cruz vuelven a portar a la Virgen del Rosario por Cascajos
  10. 10 El marcador | Los resultados de la jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Alberite se despide del sueño de la Copa del Rey

El Alberite se despide del sueño de la Copa del Rey