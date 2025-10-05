El Alberite se despide del sueño de la Copa del Rey
Domingo, 5 de octubre 2025, 10:03
Se acabó. El sueño del Alberite por jugar con un Primera en la primera ronda de la Copa del Rey se esfumó ayer después ... de que los arlequinados no pudieran darle la vuelta al resultado desfavorable de la ida (4-0) al firmar un escaso empate (1-1) en casa que conlleva su eliminación del torneo.
Héctor, Medrano (Marcos, 46), Luis, Hilera, Unai (Vitorica, 56), Manuel, Enrique, Ausejo (Ortiz, 63), Adahy, Toyas (Ortiz, 46) y Georgian (Ochoa, 63).
ALBERITE 1
PUERTO DE VEGA 1
Torres, Daniel, Álvaro (Matheus, 24), Mario (Pablo, 61), Sergio, Diego (Pelayo, 67), Borja, David (Guillermo, 46), Trovato (Rubén, 67), Riesgo y Otero.
No era un partido fácil para los de Alberite, pero, apoyado por su numerosa afición, buscaron la épica. Dominaron y hasta se cruzaron con la madera, pero fue el Puerto de Vega el que golpeó primero con el tanto de Mario en el minuto 17. Los locales pelearon hasta el final e incluso vieron puerta rival con el gol de Ochoa, aunque hacía falta mucho más y ya sin tiempo, los arlequinados se tuvieron que despedir de la Copa del Rey entre aplausos.
