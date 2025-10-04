El Alberite busca la épica con una remontada mayúscula ante el Puerto Vega

Un Primera División. Ese será el premio del que supere la ronda previa de la Copa del Rey, en la que un riojano sigue ... en liza. El Alberite se ganó su lugar en esta eliminatoria el pasado curso, pero sus oportunidades por poner su nombre en el torneo del K. O. parecen ser cada vez más remotas. Y es que deberá darle la vuelta a un abultado resultado después de que en la ida, disputada en Asturias, cayera por un abultado 4-0 contra el Puerto Vega. Mientras hay vida hay esperanza y los arlequinados buscarán la épica en el Marino Saénz Andollo, esta tarde a las 16.45 horas.

El Alberite viajó al Principado con la idea de traerse un resultado que poder defender en la vuelta, ya que esta se va a dirimir en casa. Sin embargo, el conjunto riojano se vio superado por el rival siendo incapaz de poder demostrar su juego. Se fue al descanso con tres goles de desventaja en el marcador en un choque intenso y tenso. Incluso, se tuvo que detener el encuentro por los sucesivos insultos proferidos sobre el cuadro visitante.

Con mal sabor de boca y con un difícil 4-0 que remontar, los arlequinados quieren pelear hasta el último minuto y, quién sabe, poder dar alguna que otra sorpresa. El premio lo merece, ya que el equipo que resulte vencedor se medirá a un Primera en la primera ronda de la Copa.