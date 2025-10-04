LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Alberite, en una foto de archivo.
Copa Del Rey

El Alberite busca la épica con una remontada mayúscula ante el Puerto Vega

El Alberite viajó al Principado con la idea de traerse un resultado que poder defender en la vuelta, ya que esta se va a dirimir en casa

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:05

Comenta

Un Primera División. Ese será el premio del que supere la ronda previa de la Copa del Rey, en la que un riojano sigue ... en liza. El Alberite se ganó su lugar en esta eliminatoria el pasado curso, pero sus oportunidades por poner su nombre en el torneo del K. O. parecen ser cada vez más remotas. Y es que deberá darle la vuelta a un abultado resultado después de que en la ida, disputada en Asturias, cayera por un abultado 4-0 contra el Puerto Vega. Mientras hay vida hay esperanza y los arlequinados buscarán la épica en el Marino Saénz Andollo, esta tarde a las 16.45 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  3. 3

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Vizcaya
  4. 4

    El «hartazgo» de los médicos riojanos: «Exigimos dignidad»
  5. 5

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  6. 6

    ¿Qué piden los médicos riojanos? Los motivos que les han llevado a la huelga
  7. 7 El Ayuntamiento de Fuenmayor y la Guardia Civil desmienten un bulo sobre un hombre que «hace fotos y vídeos a los niños»
  8. 8 UGT y CC OO de La Rioja se unen a la huelga nacional del 15 de octubre en solidaridad con Gaza
  9. 9 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  10. 10

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Alberite busca la épica con una remontada mayúscula ante el Puerto Vega

El Alberite busca la épica con una remontada mayúscula ante el Puerto Vega