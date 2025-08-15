LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

LA RIOJA
Fútbol sala

Concluye el torneo de las 7 Villas

La Rioja

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:10

Este pasado jueves concluyó la trigésima edición del torneo de fútbol 5 que anualmente se celebra entre los pueblos de la comarca de las 7 Villas del Alto Najerilla.

En la final de Mayores, Brieva se impuso a Ventrosa por 5-3, mientras que en categoría Infantil Ventrosa superó a Canales por 4-0.

Promovido por el Colectivo 7 Villas, Mansilla de la Sierra se ha encargado de su organización, con la presencia de catorce equipos repartidos en dos categorías (Infantil y Mayores), más de 130 jugadores y notable asistencia de público en los partidos.

