LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcus Rashford, nuevo jugador del Barcelona. efe
LaLiga

Rashford y Alexander-Arnold se enfrentan a la histórica irregularidad de los ingleses en la Liga

Los flamantes fichajes del Barça y el Real Madrid recogen un legado con más sombras que luces en un fútbol español de difícil adaptación para sus compatriotas

David Hernández

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 11:49

El fútbol nació en Inglaterra, pero no es muy habitual ver a jugadores de ese país en España, y mucho menos aún triunfando. A pesar ... de que la Liga española es una de las más importantes del mundo, hoy solo cuenta con cuatro jugadores ingleses: Connor Gallagher, Jude Bellingham y los nuevos de este año, Alexander-Arnold y Marcus Rashford. La situación de todos ellos no es sencilla, ya que tendrán mucha competencia en los tres grandes de España salvo en el caso de Bellingham, quien tiene afianzado su cartel de estrella aunque ahora esté convaleciente de una operación en el hombro. En el caso del centrocampista colchonero, no se descarta incluso un traspaso en el tramo final del mercado, ya que el rendimiento de Gallagher no termina de convencer al Cholo Simeone.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agresión a un joven el sábado «caldea» Calahorra
  2. 2

    El ladrillo avanza en Logroño: tres nuevas promociones
  3. 3 La tableta de hachís que no era de nadie
  4. 4 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  5. 5 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  6. 6 El día más caluroso del verano: Haro y Alfaro lideran el sofocante lunes con máximas de casi 42 grados
  7. 7 Fallece a los 7 años un niño que veraneaba en Fuenmayor
  8. 8 Atropellado en Logroño un hombre de 33 años
  9. 9

    La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local
  10. 10

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rashford y Alexander-Arnold se enfrentan a la histórica irregularidad de los ingleses en la Liga

Rashford y Alexander-Arnold se enfrentan a la histórica irregularidad de los ingleses en la Liga