Zoe Matthews intenta zafarse de la presión de las jugadoras del Tenerife en el amistoso disputado en Isla. Justo Rodríguez

Fútbol | Liga F
El vestuario del DUX empieza a coger aire

Las futbolistas Zoe Matthews, Rebeca Costa y Flavine Mawete ya pueden jugar con el equipo tras resolverse los problemas administrativos en sus fichajes

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:41

El DUX Logroño debutó el domingo en la máxima categoría del fútbol femenino con una ajustada convocatoria de 16 jugadoras disponibles. Había hasta tres más ... en el banquillo, pero por diferentes trámites administrativos en la inscripción de sus fichajes, debieron presenciar el encuentro contra el Real Madrid sin calzarse las botas de tacos. Algo que podrá cambiar en el partido contra la Real Sociedad ya que tanto Zoe Matthews como Rebeca Costa y Flavine Mawete ya tienen todos los papeles en regla y podrán vestirse de corto el sábado para disputar la segunda jornada consecutiva en Las Gaunas.

