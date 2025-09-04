El DUX Logroño debutó el domingo en la máxima categoría del fútbol femenino con una ajustada convocatoria de 16 jugadoras disponibles. Había hasta tres más ... en el banquillo, pero por diferentes trámites administrativos en la inscripción de sus fichajes, debieron presenciar el encuentro contra el Real Madrid sin calzarse las botas de tacos. Algo que podrá cambiar en el partido contra la Real Sociedad ya que tanto Zoe Matthews como Rebeca Costa y Flavine Mawete ya tienen todos los papeles en regla y podrán vestirse de corto el sábado para disputar la segunda jornada consecutiva en Las Gaunas.

La escasez de efectivos en el vestuario es uno de los males fijos que ha ido lastrando al DUX Logroño desde el principio de la pretemporada. La estrategia desde los despachos, conexión La Rioja-Argentina, ha sido la de fortalecer la columna vertebral del equipo que consiguió el ascenso a la Liga F con numerosos fichajes extranjeros de futbolistas internacionales con sus selecciones. En año de Copa América y Copa de África, la incorporación de éstas a la dinámica de Héctor Blanco ha sido paulatina.

Flavine Mawete, delantera congoleña, aterrizó en La Isla en mitad del calendario de amistosos sumando minutos como titular en el once del entrenador riojano desde su llegada. Algo similar ocurrió con las futbolistas Zoe Matthews y Rebeca Costa, ambas procedentes de la potente liga americana NWSL, siendo dos jugadoras relevantes en la zaga y el centro del campo del proyecto que pretenden mostrar las riojanas en su vuelta a la élite. Pero la burocracia típica en este tipo de fichajes ha impedido que puedan debutar junto a su equipo en la primera jornada contra el Real Madrid.

Sin embargo, esto no seguirá siendo así por mucho tiempo ya que, tal y como aseguran desde la directiva del club, el periplo administrativo que incumbe a estas tres futbolistas ya parece resuelto por lo que estarán disponibles para el partido del sábado contra la Real Sociedad. Algo que daría aire al vestuario del DUX Logroño, tras solo tener a cinco jugadoras –con la portera suplente– con las que rotar frente al Real Madrid.

Que Zoe, Rebeca y Flavine puedan sumarse a los planes de Blanco no implica que la plantilla vinotinto esté al completo, ni mucho menos. Aún faltan por arribar otras cuatro futbolistas desde África y parece que la problemática con su llegada empieza a resolverse. Según el presidente del DUX, Javier Ruffini, el club estaría trabajando para atar el último cabo suelto en estas próximas horas para que las últimas incorporaciones se suban ya a un avión en dirección a Logroño, donde deberían asentarse esta misma semana.

No es el mejor escenario con el que arrancar la temporada, pero el DUX Logroño cuenta con la certeza de saber que, estén las jugadoras que estén, darán el 200% para replicar una gesta como la vivida el pasado domingo al empatar a un coloso de la talla del Real Madrid. Este sábado, más.