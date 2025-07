Valderas: «Hemos hecho un gran trabajo de base, las que lleguen tienen que seguir nuestra estela»

La capitana del DUX Logroño, Lorena Valderas, vuelve a ponerse delante de los focos después de poco más de un mes de vacaciones alejada de ... los terrenos de juego. El descanso ha sido breve, pero tremendamente necesario de cara a afrontar una exigente temporada como parte de la liga de las estrellas, a la que vuelven después de cuatro largos años. Hoy se vestirá de corto de nuevo, junto a las otras catorce jugadoras que de momento ha confirmado la entidad vinotinto, para el inicio de una pretemporada que da comienzo a las 19.00 horas en La Isla, su nueva ciudad deportiva.

– ¿Qué sensaciones tiene ante el inicio de la nueva temporada en la Liga F?

– Tengo mucha ilusión por empezar este nuevo proyecto. Muchas jugadoras siguen del año pasado, así que damos continuidad al trabajo ya hecho, pero ahora en Primera División. Volver a jugar en la élite del fútbol femenino y hacerlo en Logroño es algo muy bonito.

– ¿Cómo ve al equipo horas antes de comenzar la pretemporada? ¿Qué importancia tiene el vestuario en este proyecto?

– El vestuario es clave. Que Annelie haya vuelto al equipo y que gran parte de la plantilla que logró el ascenso continúe ya lo dice todo. Ya hemos hecho un gran trabajo de base, somos una familia. Las que lleguen solo tienen que seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, seguir nuestra estela.

– Tenía claro desde el final de la temporada que quería seguir en el club, ¿cómo fue el proceso para cerrar su renovación?

– El club se reunió conmigo y me trasladó que quería que siguiera. Para mí fue un orgullo poder continuar. Cuando descendimos, yo me quedé porque creía en el proyecto. No ha sido fácil, han sido cuatro años duros, pero siempre he ido de la mano del club.

– ¿Qué opina de los fichajes?

– Sabemos que la temporada va a ser muy dura, pero hay ilusión. Uno de los fichajes ya conoce la casa y las dos jugadoras que vienen del Real Madrid B tienen una gran oportunidad para demostrar lo que valen. La ilusión de la gente joven es fundamental. Y en la portería vamos a tener también mucho nivel.

– Dos de los fichajes proceden de la cantera del Real Madrid, y casualmente, el estreno en Las Gaunas será contra el primer equipo madrileño...

– Creo que todo pasa por algo. Tienen que marcar esa fecha, el 31 de agosto, y trabajar duro durante toda la pretemporada para llegar en las mejores condiciones. No es solo cuestión de demostrar, sino de disfrutar y labrar su futuro.

– Usted habla desde la veteranía. ¿Qué mensaje le da a las más jóvenes?

– Que el fútbol son momentos. Hay rachas buenas y malas, y lo importante es estar preparadas. Si no juegas, hay que aportar desde fuera. Siempre hay oportunidades, y el fútbol al final acaba siendo justo.

– ¿Cómo llegan al inicio de pretemporada tras el parón?

– Ha sido un mes y medio para desconectar, estar con nuestras familias, recargar pilas. Aunque el descanso ha sido corto, creo que todas venimos con ganas de empezar a trabajar de nuevo.

– Además empiezan a entrenar en su nueva instalación.

– Nunca habíamos estado allí, pero creo que lo importante es adaptarnos. La Isla es una instalación de hierba natural, lo cual nos favorece porque todos los partidos serán así en la Liga F. El club está haciendo un esfuerzo para que tengamos todas las facilidades posibles y solo pensemos en entrenar y competir.

– Vuelven a jugar en Las Gaunas, ¿qué significa esto para el equipo?

– Para quienes ya lo hemos vivido es algo muy ilusionante. Las Gaunas tiene mucha historia y un significado especial para Logroño. Se nota en el ambiente. Vivo en un pueblo y la gente ya me pregunta por los abonos. Creo que vamos a estar bien respaldadas.

– Es la única superviviente de aquel EDF que llegó a Primera. ¿Cómo ha cambiado el fútbol femenino desde entonces?

– Ha cambiado mucho. El fútbol femenino está en constante evolución. Antes no teníamos tantos medios y ahora las jugadoras estamos mucho mejor preparadas. Se nota que todo ha avanzado para mejor.

– ¿Cuál es el objetivo de esta temporada?

– La permanencia. Como dije el año pasado que el objetivo era el 'play off', este año es mantenerse. Somos ambiciosas, claro, pero hay que tener los pies en el suelo. Iremos partido a partido para lograrlo. La permanencia, es el reto.