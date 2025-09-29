LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Flavine controla el esférico presionada por Nuria. Justo Rodríguez
Fútbol femenino | Liga F

La resaca lleva al DUX Logroño a la zona roja

Además de la derrota ante un rival directo, el conjunto vinotinto termina el fin de semana en puestos de descenso

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:49

Resaca emocional tras la derrota contra el Alhama. El enfado puede durar 24 horas, no más ya que hay que volver al trabajo para enmendar ... los puntos perdidos. Sobre todo duelen los que se dejaron de sumar el sábado ante uno de los rivales más directos por la permanencia, de los equipos más asequibles dado su reciente ascenso y al que había que ganar aprovechando el favor del campo. Sin embargo, bien sea por un motivo u otro, se perdió y el DUX duerme por primera vez en puestos de descenso en una arranque liguero marcado por el exigente calendario y las decisiones arbitrales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¡Detengan las fiestas!
  2. 2 Por primera vez, una joven danzadora en Anguiano
  3. 3 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
  4. 4

    San Mateo, otra vez un poquito peor
  5. 5

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  6. 6

    «Nosotros no estamos ni en contra ni a favor del velo, estamos a favor de la ley»
  7. 7

    Valdezcaray pierde otros 2,2 millones de euros en su peor año pese a abrir más días
  8. 8

    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros
  9. 9

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en el campamento de Bernedo
  10. 10

    La Rioja cambia de paradigma turístico y sorprende como destino veraniego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La resaca lleva al DUX Logroño a la zona roja

La resaca lleva al DUX Logroño a la zona roja