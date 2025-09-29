La resaca lleva al DUX Logroño a la zona roja

Resaca emocional tras la derrota contra el Alhama. El enfado puede durar 24 horas, no más ya que hay que volver al trabajo para enmendar ... los puntos perdidos. Sobre todo duelen los que se dejaron de sumar el sábado ante uno de los rivales más directos por la permanencia, de los equipos más asequibles dado su reciente ascenso y al que había que ganar aprovechando el favor del campo. Sin embargo, bien sea por un motivo u otro, se perdió y el DUX duerme por primera vez en puestos de descenso en una arranque liguero marcado por el exigente calendario y las decisiones arbitrales.

Aún queda muchísima liga, es cierto, pero el conjunto vinotinto debe empezar a trasformar sus sensaciones en números. Porque eso es lo único que importa cuando al final de temporada permite a uno mantenerse en la categoría o perderla. Si bien los dos puntos obtenidos en este complicado arranque de curso son de mérito, la entidad logroñesa de la máxima categoría del fútbol femenino ha caído en la zona roja de la tabla con el final de la quinta jornada. Tan solo le supera el Levante, que es colista con un punto en su haber tras encadenar tres derrotas consecutivas.

Además de entrar en el descenso, el DUX Logroño inicia la semana con el mal sabor de boca que dejó el encuentro contra el Alhama y su polémico VAR, y como consecuencia, la expulsión de Nancy Amoh, que no podrá jugar la próxima jornada.

Este fin de semana, concretamente el domingo a las 16.00 horas, el equipo riojano recibirá al Granada en Las Gaunas y deberá transformar la frustración en pundonor para volver a sumar y, por lo tanto, alejarse de una peligrosa zona en la tabla que mejor nunca pisar. Ni al principio.