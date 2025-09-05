La Real, el próximo rival del DUX que pesca talento riojano

M. Hermosilla LOGROÑO. Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:56 | Actualizado 09:11h. Comenta Compartir

El DUX Logroño afronta su segunda jornada en la élite con la moral por las nubes tras el glorioso empate contra el Real Madrid (2-2), pero con los pies en el suelo al conocer las dificultades que le podrá poner una Real Sociedad de sobra conocida. No solo por los muchos partidos en los que ambos clubes se han cruzado a lo largo de los años, sino también por los tantos ojeadores de Anoeta que se han dejado ver por Logroño para pescar talento riojano. Y que, pese al tamaño de la comunidad, no es una, sino varias, las promesas del fútbol que ahora visten o han vestido las franjas txuri-urdin.

Una de las más sonadas, más aún tras la gran temporada pasada a las órdenes de Imanol Alguacil, es Pablo Marín. El centrocampista riojano se formó en el EDF Logroño y compaginaba sus partidos en las comunidad con los entrenamientos con la Real. Pasó a formar parte de la cantera y ahora ya se ha asentado dentro de la dinámica del primer equipo.

Algo similar ocurrió con Ana Tejada. La futbolista riojana también creció y se formó en el EDF hasta que los txuri-urdin apostaron por su calidad para ocupar el vestuario del femenino. Cinco temporadas estuvo en el seno de Anoeta, pero una oferta del Utah Royals le llevaría a la liga americana. Carlota Chacón es otra de las chicas que ha contado con la apuesta firme de la Real. La de Fuenmayor fichó por el conjunto donostiarra en el verano del 2024 tras su paso por la UD Logroñés y sigue labrándose un nombre en el filial.

Estos son los riojanos con pasado más reciente en la Real Sociedad aunque otros riojanos como Javi Zubillaga, Roberto Navajas o Toño Ramírez también han defendido el escudo donostiarra.