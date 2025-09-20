Un punto para seguir sumando

Empate, sin goles, pero empate al fin y al cabo . El DUX Logroño se marchó de Badalona con un punto que permite seguir sumando y ... que alimenta la confianza tras un arranque liguero complicado. El 0-0 en la Nova Creu Alta deja a las riojanas con dos puntos en el casillero, pero también con la certeza de que el bloque se muestra más reconocible, más sólido y con más argumentos ofensivos. Aunque en esta ocasión, falto puntería para que el premio fuera mayor.

El técnico vinotinto, Héctor Blanco, apostó por un once renovado con la titularidad de Rebeca, el estreno de Nancy Amoh en el centro del campo tras su reciente fichaje y una novedosa dupla en ataque con Mía Asenjo y Flavine Mawete. Sin embargo, hay cosas que mejor no cambiar y Miralles volvió a ocupar los tres palos para ser la mejor sobre el verde durante los 94 minutos que duró el enfrentamiento.

A los trece minutos llegó la primera gran prueba para la meta vinotinto, resuelta con sobresaliente como tantas otras en apenas cuatro jornadas de competición. La portera castellonense voló para desviar a córner un latigazo desde fuera del área de Nuria Garrote, impidiendo que las catalanas se adelantasen en el marcador. Fue solo el preludio de otras paradas de mérito que mantuvieron con vida a las visitantes cuando el Badalona más apretaba.

Pero el DUX Logroño no se limitó a esperar. Buscó portería rival, especialmente en jugadas de estrategia. Isina como colocadora esperó al remate de Flavine en boca de gol, aunque la delantera no logró conectar el cabezazo. Poco después, Julve replicaba para el Badalona con un disparo alto y centro que Chamorro no acertó a dirigir entre palos ante la presión de Nata.

Y la ocasión más clara del primer tiempo para las riojanas llegó con una nueva falta botada por Isina. La capitana colgó un balón al segundo palo mientras Mía Asenjo apareció completamente sola. Solo tenía que empujarlo a la red buscando el otro costado de la portería, pero inexplicablemente lo mandó fuera.

En la reanudación, el guion se repitió. Miralles sostuvo al equipo con un nuevo paradón al disparo Julve y Héctor Blanco movió el banquillo para refrescar todas las líneas sacando a Valderas, Sandra y Sandra Partido al campo. La recién llegada Nancy Amoh, con descaro pese a su reciente llegada, probó suerte desde la frontal, pero su chut fue repelido por la zaga catalana Manjarín.

El DUX ganó metros con el paso de los minutos y acabó generando peligro real, especialmente en un contragolpe del minuto 83: Flavine condujo desde el centro del campo y cedió a Isina cuando se metía en área, que no alcanzó el balón por milímetros ante la salida de la guardameta local. Fue la última bala antes del pitido final.

El 0-0 deja al DUX Logroño con dos puntos en el casillero tras un arranque de calendario exigente, pero, sobre todo, con la certeza de que el equipo va a más. La próxima semana comenzará la 'liga real' de las riojanas, frente a rivales directos por la permanencia, como su partido contra el Alhama del próximo sábado, a las 12.00 horas, en Las Gaunas.