Valderas presiona a Julve para intentar quitarle la posesión en el choque de ayer disputado contra el Badalona. Liga F
Fútbol

Un punto para seguir sumando

El DUX firma tablas con un Badalona al que pudo ganar, pero contra el que también pudo perder si no hubiera sido por Miralles

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:31

Empate, sin goles, pero empate al fin y al cabo . El DUX Logroño se marchó de Badalona con un punto que permite seguir sumando y ... que alimenta la confianza tras un arranque liguero complicado. El 0-0 en la Nova Creu Alta deja a las riojanas con dos puntos en el casillero, pero también con la certeza de que el bloque se muestra más reconocible, más sólido y con más argumentos ofensivos. Aunque en esta ocasión, falto puntería para que el premio fuera mayor.

