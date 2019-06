Selección Española Hermoso: «Nos vamos a dejar todo en el campo» Sandra Paños (i) y Jennifer Hermoso (d) en rueda de prensa. / RFEF La jugadora del Atlético de Madrid declaró que el grupo de jugadoras tiene que «estar orgullosas» de todo lo que han conseguido, en la previa del partido ante Estados Unidos NACHO CABALLERO Madrid Jueves, 20 junio 2019, 22:39

La delantera de la selección española, Jennifer Hermoso se deshizo en elogios de su próximo rival en el cruce de octavos del Mundial: «A pesar de todas las consecuencias que puede haber al enfrentarse a Estados Unidos, porque te puedes quedar fuera del Mundial, será un partido que será bonito. El estadio estará lleno y será un espectáculo. Lo viviremos como si fuera una final y lo afontaremos contra un rival espectacular», comentó Hermoso sobre la selección estadounidense.

«Tu vienes a un Mundial para ganar y hemos hecho historia. Todas tenemos que estar orgullosas de todo lo que hemos hecho y cada una en el campo se va a dejar todo. Estamos en octavos y avanzar sería otro hecho histórico», explicó la jugadora del Atlético de Madrid

La máxima goleadora de España en el torneo reflexionaba sobre el partido del próximo lunes que si pudiera elegir hubiera «escogido otro grupo, otro sorteo... pero al final creo que España está haciendo partidos buenos y tiene que llegar uno que nos haga explotar. Contra Estados Unidos puede ser más difícil y a Suecia se le puede hacer más daño», declaró la jugadora de la selección en lo referente al cruce de octavos en el Mundial.

«El gol no llega a ser una obsesión. Puedo dormir por las noches. Claro que te ronda por la cabeza que si haces gol el equipo puede ganar. Hacemos muchas ocasiones pero no las materializamos. Llegará el día que nos entrarán y no hará falta que nos lo pregunteís», respondió la delantera dobre la falta de gol del combinado nacional.

Paños: «Nos jugamos seguir haciendo historia»

La portera del combinado nacional español declaró por su parte que a todas les «encantaría jugar en el Parque de los Príncipes (estadio donde disputaría España los cuartos). Yo ya he tenido la suerte de jugar allí pero ojalá que podamos disfrutar todas ese momento. Nuestra filosofía es ir partido a partido. No vamos a mirar más allá porque al final es equivocarte. El lunes tenemos un gran partido por delnte e intentaremos dar el 100%».

«Sí creo que el partido estaría entre los más importantes de nuestra vida. Nos jugamos seguir haciendo historia y las que estamos aquí tenemos mucha ambición de seguir», explicó la portera del Barcelona.

Sobre el debate del nivel de las porteras en este Mundial, Paños argumentó al respecto que quería «agradecer que se hayan dado tantos 'MVP' a las porteras. Es algo muy positivo que ojalá también pase en el fútbol masculino porque creo que tiene a veces igual o mayor importancia la actuación de un portero que la de un delantero»