La portería del DUX tiene dueña
María Miralles es la única futbolista de la plantilla vinotinto que ha sumado los 630 minutos de las siete jornadas disputadas
Sábado, 18 de octubre 2025, 08:21
Quién la ha visto y quién la ve. Eso es lo que debe pensar el entorno más cercano de María Miralles. Y es que pese ... a sus inicios dentro del fútbol como centrocampista, la castellonense que cambió el balón por las manoplas se ha convertido en un seguro bajo palos de todos los clubes por los que ficha. El DUX Logroño no iba a ser menos. Es la única del vestuario vinotinto que ha jugado todos los partidos y que ha sumado todos y cada uno de los minutos. Un total de 630 en las siete jornadas disputadas. Si hay una dueña y señora de la portería de Las Gaunas, sin duda es ella.
Hasta hace apenas unos meses era una completa desconocida para el fútbol riojano, pero ahora mismo es una indispensable en el once de Héctor Blanco. Fichó por el DUX este verano después de pasar por equipos como Deportivo, Oviedo o Eibar donde se convirtió en la portera revelación de la temporada 2023-2024. Su nombre empezó a resonar como el refuerzo idóneo que necesitaba el equipo con el salto de categoría.
Le presentaron el proyecto y Miralles no se lo pensó dos veces rubricando su contrato con el equipo riojano para esta temporada, al menos. Se vistió la elástica vinotinto y desde su llegada no se ha quitado la equipación de titular. Debutó en Las Gaunas contra el Real Madrid demostrando desde ese primer choque que su cambio de especialidad fue el correcto. También se consagró contra el Barcelona impidiendo que el resultado, ya de por sí abultado, no fuera más sangrante y con una mano prodigiosa impidió que el Badalona le impidiera sumar en Las Gaunas.
Sus paradas han sido de mérito y de ahí la confianza puesta por Héctor Blanco en todos los encuentros disputados en este arranque liguero. Es la única del equipo que suma 630 minutos en su haber particular, mientras que otras compañeras, pese a no haberlo jugado todo, sí que han participado de una manera activa en los siete choques resueltos tanto en casa como a domicilio.
En la renta de plenos de partidos jugados: Nata, Paula Partido y Mía Asenjo acompañan a Miralles en la lista de indispensables. La defensa es otra de las que más minutos acumula en su casillero con 596, mientras que Annelie, Falfán e Isina le siguen por tiempo en el campo con 536, 536 y 531 minutos jugados, respectivamente. Estas últimas han jugado seis de los siete encuentros de este curso.
Habrá que esperar a esta tarde para ver si Héctor Blanco sigue con su hoja de ruta, aunque es casi seguro que Laura Miralles siga siendo cerrojo bajo palos.
El conjunto vinotinto recibe a un rival directo como el Espanyol buscando su primera victoria
El DUX Logroño afronta esta tarde (18.30 horas) en Las Gaunas un duelo clave frente al Espanyol con la intención de lograr su primera victoria en la Liga F y dar un paso adelante en la clasificación. Tras dos empates consecutivos ante el Granada (1-1) y el Deportivo (2-2), el equipo riojano busca transformar las buenas sensaciones en puntos y consolidar su crecimiento en el juego. Su técnico, Héctor Blanco, se mostró confiado en la previa: «Estamos muy cerca de esa victoria. El equipo sigue creciendo y pequeños detallitos nos han impedido sumar de tres, pero las sensaciones son muy buenas».
El rival será un viejo conocido. El Espanyol, con dos puntos más que las logroñesas, llega tras cortar su mala racha con una victoria frente al Alhama, otro recién ascendido de Segunda. Blanco destacó su potencial al describirlo como «un equipo muy bien trabajado, con jugadoras de calidad como Ona o Browne, y otras que conocemos bien al haber estado en Logroño con nosotras como Daniela Caracas. Va a ser un partido largo, ninguno vamos a cambiar nuestra manera de jugar, y esperamos que caiga de nuestro lado».
El entrenador riojano insistió en que el equipo está centrado en seguir creciendo sin obsesionarse con los resultados, aunque reconoció la importancia de empezar a sumar de tres cuanto antes. «No es una obsesión, pero cuanto antes lleguen las victorias, mejor. Sabemos que la primera vuelta es clave para no descolgarse, y queremos afrontarla con tranquilidad y confianza», apuntó Blanco, satisfecho con la evolución del grupo en este inicio liguero.
Además, el club ha querido que Las Gaunas presente el mejor ambiente posible y ha lanzado una campaña especial para animar al público a acudir al estadio. Cada socio podrá invitar de forma gratuita a un acompañante, en una iniciativa que busca nutrir las gradas tras el seguimiento de los últimos partidos y empujar al equipo hacia su primera victoria de la temporada apoyado por el aficionado riojano.
