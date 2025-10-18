LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Miralles se prepara para poner el balón en movimiento en Las Gaunas. M.M.
Fútbol | Liga F

La portería del DUX tiene dueña

María Miralles es la única futbolista de la plantilla vinotinto que ha sumado los 630 minutos de las siete jornadas disputadas

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:21

Comenta

Quién la ha visto y quién la ve. Eso es lo que debe pensar el entorno más cercano de María Miralles. Y es que pese ... a sus inicios dentro del fútbol como centrocampista, la castellonense que cambió el balón por las manoplas se ha convertido en un seguro bajo palos de todos los clubes por los que ficha. El DUX Logroño no iba a ser menos. Es la única del vestuario vinotinto que ha jugado todos los partidos y que ha sumado todos y cada uno de los minutos. Un total de 630 en las siete jornadas disputadas. Si hay una dueña y señora de la portería de Las Gaunas, sin duda es ella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  4. 4

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones
  9. 9 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La portería del DUX tiene dueña

La portería del DUX tiene dueña